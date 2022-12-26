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Orbeon Protocol (ORBN), Binance (BNB) ve Uniswap’ten (UNI) Fazla Kar Getirebilir Mi?

09:00
26 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 4 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para piyasasına yatırım yapmak isteyen yeni başlayanlar genellikle Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve USDT gibi büyük tokenlara yönelebiliyor. Ancak ORBN ekibinin iddialarına göre, bazı durumlarda yatırımcıların duyarlılığı ve yatırımcıların ilgisizliği nedeniyle düşen bu büyük tokenlerin yanı sıra, yatırım yapabileceğiniz ve iyi bir yatırım getirisi elde edebileceğiniz başka tokenler de vardır. Bu tokenlardan birinin de Orbeon Protocol (ORBN) olduğu iddia ediliyor.

Orbeon Protocol, risk sermayesi ve kitlesel fonlama endüstrilerinde devrim yaratma amacına sahip kripto pazarında yeni bir girişim olarak lanse ediliyor. Ekibin iddialarına göre geçtiğimiz haftalardaki iyi performansıyla uzmanlar, ORBN tokeninin Binance (BNB) ve Uniswap (UNI) ikilisinden daha iyi performans göstereceği konusunda iyimser olabilir. Orbeon Protocol, Binance (BNB) ve Uniswap’ten (UNI) daha fazla artış kazanabilecek mi? ORBN tokenı, büyük borsalarda piyasaya sürüldükten sonra %6000’lik artışa ulaşabilir mi?

Orbeon Protocol (ORBN) Yatırımcıların Güvenini Kazandı Mı?

Ekibin iddialarına göre Orbeon Protocol (ORBN), ICO’sunu başlattığı kısa süre içinde hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıları ekosistemine çekmeyi başardı. Projenin yerel tokenı ORBN, sahiplerine yönetişim ve oylama hakları, stake bonusları ve ödülleri, alım satım ve işlem ücretlerinde indirimlerin yanı sıra özel yatırımcı gruplarına erişim de dahil olmak üzere birçok yardımcı program sunuyor.

Orbeon Protocol’ün ORBN tokenı şu anda devam eden ön satış aşaması 3’te 0,0302 $’a satılıyor. Ön satışın önümüzdeki 37 gün içinde sona ermesi planlanıyor. Ekibin açıklamalarına göre ICO başlatıldığından bu yana 26.441.236’nın üzerinde satış yapıldı. Orbeon Protocol, NFT’ler aracılığıyla erken aşamadaki işletmelere kısmi olarak yatırım yapılmasını sağlıyor ve NFT’ler öz sermaye destekli. Ekibin açıklamalarına göre şu anda yatırım yapan kişiler tokenlar arasında nadir olarak rastlanan bir ödül olan %10 para yatırma bonusundan faydalanabiliyor.

Binance (BNB) Bir Haftada %12 Düştü

Ekibin bir dizi geliştirme çabasının ortasında ORBN’nin iddialarına göre, Binance (BNB) son bir hafta içinde yoğun bir düşüş baskısı altında kaldı. Binance, son bir haftada 245 ila 252 dolar arasında işlem görerek volatilitenin düştüğüne dair işaretler gösterdi. Coinmarketcap’e göre, Binance Coin 818 milyon dolarlık işlem hacmi kaydetti.

Binance dünyanın en büyük kripto borsası ve çok fazla ücret ödemeden satın alabilir, satabilir, ticaret yapabilir ve hatta farklı kripto para birimleri satın alabilirsiniz. Yazının yayına hazırlandığı sırada, Binance (BNB) 24 saatlik 758.248.349 USD işlem hacmiyle 241,46 USD’den işlem görüyor.

Uniswap (UNI) Destek Mi Kaybediyor?

Uniswap (UNI) fiyatı, boğaların 200 günlük Basit Hareketli Ortalamanın günlük kapanışlarını sürdürememesi nedeniyle ORBN ekibinin iddialarına göre bu hafta düşüş moduna girdi. Uniswap (UNI) kripto piyasasında eğlenceli vaatler ve potansiyel ile piyasaya sürüldü, ancak uzun süreli piyasa düşüşü Uniswap’in (UNI) fiyat noktasını tüm zamanların en yüksek seviyesinin altına çekti. Basın zamanında, Uniswap (UNI) 5,20 USD’den işlem görüyor ve Uniswap (UNI) 24 saatlik 50.024.265 USD işlem hacmine sahip.

Ekibin iddialarına göre uzmanlar, Orbeon Protocol’ün (ORBN) önümüzdeki haftalarda büyük merkezi borsalarda listelendiğinde Binance (BNB) ve Uniswap (UNI) ikilisinden daha fazla kâr elde edeceğine inanıyor. Orbeon Protocol için %6000’lik artışın, devam etmekte olan satış öncesi 3. aşamadan sonra ulaşılabilir olacağı iddia ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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