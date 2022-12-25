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Önümüzdeki hafta bugün 2023 yılının ilk saatlerini geride bırakmış olacağız. Ve 2022 yılı artık geride kalıyor. Zor bir yıl oldu ancak birçok blockchain alanında birçok yenilik de bu dönemde yaşandı. Ethereum tarihinin en büyük hamlesi, Merge bu yıl gerçekleşti. Son rapor ise 2022 yılının en iyi altcoinlerini belirledi.

En İyi 10 Kripto Para

LunarCrush, 2022 yılının tamamındaki olumsuz piyasa koşullarına rağmen Litecoin‘in Galaxy Score sıralamasında üst sıralarda yer aldığını açıkladı. Galaxy Score bir projenin genel sağlığını ve performansını değerlendiren sosyal istihbarat platformu tarafından oluşturulan bir sıralamadır. LunarCrush’a göre Litecoin, mevcut kripto para projeleri arasında dördüncü sırada yer aldı. Bu, LTC’nin sosyal verileri ve hareketli ortalama eğilimi ile mükemmel bir korelasyona sahip olduğunu gösterdi. Peki diğer 9 kripto para hangileri oldu?

Sıralama tam olarak şöyle;

Bitcoin

Ethereum

Ripple (XRP)

Litecoin

BNB

Tezos

VeChain

Quant

Zilliqa

HBAR

Litecoin (LTC)

Çoğu kripto para biriminin aksine, LTC son 365 günde nispeten “etkileyici” bir şekilde %59,36’lık bir düşüş kaydetti. Etkileyici çünkü bir grup diğer projenin varlık değeri Litecoin‘inkinden daha fazla azaldı. Bununla birlikte, CoinMarketCap’e göre son yedi günde LTC performansı %2,71’lik bir artış gösterdi.

Bu arada Glassnode tarafından derlenen on-chain verileri Puell Multiple’ın 0,77 olduğunu gösterdi. Puell Multiple, günlük coin ihracını 365 günlük hareketli ortalama ile karşılaştırır. Mevcut değer ortalama bir Puell Multiple’a işaret etmektedir. Bu veri madenci karlılığının ortalama bir seviyede olduğunu gösteriyor. Litecoin’in ağ karlılığı ise -11.300 seviyesinde ve halen negatif olduğu için, sermaye çıkışlarına işaret ediyor. Buna ek olarak, Litecoin’in sosyal baskınlığı %0,271’lik düşüşünden sonra yeniden canlandı. Yazı hazırlandığı sırada bir artışı yansıttığından, sosyal ağlardaki kripto topluluğunda bir miktar hareketlilik olduğu görünüyor. AO ise fiyattaki düşüş momentumunun devam ettiğini gösteriyor.

Tüm bunlara rağmen LTC, yatırımcısını en az üzen altcoinler arasında yer aldı. Benzer sınırlı kayıplar Dogecoin’de de görüldü. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.800 dolardan alıcı buluyor.