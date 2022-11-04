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  •   Tahminlerinde Yanılmayan Platformdan Büyük Çıkış Yapan Altcoin için Rapor: 30 Kasım!

Tahminlerinde Yanılmayan Platformdan Büyük Çıkış Yapan Altcoin için Rapor: 30 Kasım!

Bitcoin ve altcoin'lerin fiyatını doğru tahmin etmedeki başarı oranı yüzde 50'nin üzerinde olan CoinMarketCap topluluğu, büyük çıkış yapan altcoin için uyardı.
16:30
4 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son günlerde yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Polygon (MATIC), kaydettiği ilerleme ile yatay ticaret döneminden çıkarak yavaş yavaş ivme kazanıyor olsa yatırımcıların altcoin’deki yükselişe şüpheyle yaklaşmaya başladıkları görülüyor. Bitcoin ve altcoin’lerin fiyatını doğru tahmin etmedeki başarı oranı yüzde 50’nin üzerinde olan CoinMarketCap topluluğu, ay sonuna kadar altcoin’in yönü aşağı çevireceği tahmininde bulundu.

En Az Yüzde 18 Düşecek

CoinMarketCap’teki fiyat tahmin özelliği ile MATIC fiyatını öngörmek için kullanılan oylar, altcoin’in 30 Kasım 2022 tarihinde 0,9025 dolar fiyattan işlem göreceğine işaret ediyor. Yazım sırasında kullanılan 3 bin 169 oy ile üretilen fiyat tahmini, MATIC’in söz konusu tarihteki fiyatının güncel fiyatların yüzde 18,43 altında olacağını gösteriyor.

Topluluğun uzun vadeli öngörüsü ise altcoin’deki düşüşün daha yumuşak olacağı, Polygon’un yerel varlığının yılın son gününde yani 31 Aralık 2022 tarihinde 0,9076 dolardan işlem görmesi yönünde. Bu da güncel fiyatlarla MATIC’in yılı yüzde 17,97 düşüşle tamamlayacağı anlamına geliyor.

Öte yandan CoinMarketCap topluluğunun tahminleri token’ın mevcut fiyat hareketlerinde önemli ölçüde farklı bir tablo çiziyor. MATIC, son 24 saatte yüzde 14,87 ve son 7 günde ise yüzde 21,72’lik çift haneli kazanımlarla 30 gündeki yüzde 33,47’lik ilerlemeye kaydetmiş durumda. Merkeziyetsiz finans (DeFi) token’ı, yılın başından bu yana kripto paraların çoğunluğunda görülen düşüşü takip ederek değerinin yüzde 56,13’ünü kaybetti.

MATIC’in Artan Benimsenmesi

Polygon, Ağustos itibariyle yaklaşık 37 bin merkeziyetsiz uygulamaya (dApps) sahip olarak teknolojisini geliştirirken, Blockchain’inin benimsenmesinin hızla arttığı görülüyor.

Polygon Blockchain’i Warren Buffett destekli Nubank gibi şirketler tarafından da kullanılmaya başlanmış durumda. Yakın zaman önce Hindistan’ın Firozabad şehrinin polis departmanı, gelen şikayetlerin çözüm sürecini hızlandırmanın bir parçası olarak şikayetleri kaydetmek üzere Polygon Blockchain’ini kullanmayı planladıkları açıkladı. Ayrıca, teknoloji devi Meta kısa bir süre önce Polygon ile işbirliği yaparak, kullanıcıların dijital koleksiyonlarını (NFT’ler) Instagram üzerinde mint’lemeyi, satmayı ve sergilemeyi kolaylaştıracak NFT araçlarını piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurdu.

ABD’li bankacılık devi JPMorgan da halka açık bir Blockchain’de ilk canlı ticaretini gerçekleştirmek için Polygon platformunu kullandı. JPMorgan’ın söz konusu hamlesi yaklaşık 71 bin dolar değerindeydi ve dijital varlıkların geleneksel finansa dahil edilmesine yönelik ilk somut işlem olarak kayıtlara geçti. Tüm bu olumlu gelişmelere ek olarak, Polygon, MATIC’in gelecekteki fiyat artışına katkıda bulunabilecek karbon nötrlüğüne yönelik yatırımlar yapıyor.

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