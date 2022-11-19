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Geniş çapta takip edilen bir kripto para analisti, piyasasının henüz dibe vurmadığını ve başka bir boğa piyasası döngüsü başlamadan önce bir düşüş ivmesi daha yaşanabileceğini iddia etti.

“Ayı Sezonu Öncekilere Benzemiyor”

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen kıdemli kripto para analisti Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 187.100 takipçisine kripto para piyasasının tarihsel performansına da dikkat çekerek, farklı makroekonomik koşullar ile birlikte mevcut ayı piyasasının ne kadar süreceği konusunda beklenmedik bir tahmini olduğunu ileri sürdü. Uzman analist açıklamalarında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Geçmişteki ayı piyasalarını ele alarak bugün için kesin bir görüşte bulunamayız. Çünkü her piyasa döngüsü farklı ekonomik şartlar içerir. Geçmiş yılların makroekonomik ortamları hiçbir zaman 2022 yılına benzer şekilde değildi. (oranlar + savaş + diğer her şey korkutucu). Böylece daha uzun süre burada kalabiliriz.

Bununla birlikte Altcoin Sherpa, kripto para piyasasının olası bir yükseliş hareketinin üç ile altı ay gibi bir zaman aralığında yaşanabileceğini tahmin ederek açıklamalarında şunları söyledi:

Sonuç olarak üç ila altı ay yada daha uzun süre ortalıkta dolaşabiliriz. Kemerlerinizi bağlayın, muhtemelen uzun bir yolculuk olacak. Birikim uzun zaman alır ve sabır bu işin temeli. Çoğu kişinin Bitcoin ve Ethereum adına en iyi DCA’yı (dolar-maliyet ortalaması) yapacağını düşünüyorum.

Bitcoin’de Dip Seviye

Altcoin Sherpa ayrıca, kripto para piyasasının aylar süren birikim aşamasında yeni yüksek veya düşük fiyat seviyelerinde dalgalanmalar görebileceğini, ancak yine de piyasanın henüz dibe vurmadığına inandığını ileri sürdü. Altcoin Sherpa konu hakkında şunları vurguladı:

Aktif yatırımcılar için, kesinlikle sıçramalar ve piyasa hareketleri olacak. Her zaman yaptığımız gibi bu birikim döngüsü boyunca %20 – %100 hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Ancak dibin geldiğini varsayabilmem için hala son bir düşüş bekliyorum.

Uzman isim Altcoin Sherpa, Bitcoin’in dibi için 10.000 dolarlık olası bir fiyat tahmin ediyor ve ayı piyasasının Kasım 2021’de başladığına ve yaklaşık bir yıl sürdüğüne inandığını söylerken, bazı diğer analistler ayı piyasasının Mayıs 2021’de başladığını ve 580 gün sürdüğünü iddia ediyor.