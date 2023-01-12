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  •   Tahmin Kokan Analistten Altcoin Sezonu Yorumu: Ufukta Ne Var?

Tahmin Kokan Analistten Altcoin Sezonu Yorumu: Ufukta Ne Var?

Kripto para piyasalarının önde gelen analisti yaptığı açıklamalarında altcoin sezonu hakkında görüşlerini paylaşarak çarpıcı yorumlarda bulundu!
23:40
12 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında sıkça takip edilen bir uzman analist, küçük hacimli token’ların fiyat hareketinin altcoin sezonunun başlamış olabileceğini gösterdiğini ileri sürdü.

Altcoin Sezonu Ufukta Mı?

Popüler YouTube kanalı InvestAnswers’ın sunucusu yeni bir videoda 441.000 abonesine küçük hacimli altcoinlerin 12 Aralık tarihinde fiyatlarının %5 oranının altında işlem görmesine rağmen gidişatın büyük bir ralli için önemli bulgulara işaret ettiğini ileri sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Blockchaincenter. net’ten alınan bu tabloya göre altcoin sezonu yakın gibi görünüyor. Bitcoin sezonunda olmak için 25 yaşın altında olmanız gerekiyor. Altcoin’lerde olmak için 75 yaşında olmanız gerekiyor, ancak asıl mesele şu ki bir ralli gelebilir. Bu grafik altcoin sezonu hakkında hayır diyor ama 90 gün içerisinde ciddi bir hareket gelebilir. Ayrıca geçtiğimiz aya bakarsanız, bunun altcoin sezonu olabileceğini iddia edebilirsiniz.

Uzman kripto para analisti, önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’u (ETH) tutan cüzdanların artık kâr elde ettiğini belirterek açıklamalarında şunları söyledi:

Ethereum’un kârı şu anda %52 oranında. Bu oran Bitcoin kadar yüksek değil ama yine de Ethereum fiyatındaki toparlanmanın 1.300 dolar seviyesini aşmasıyla oldukça iyi ilerliyor. Ayrıca bu durum birçok altcoin için olumlu görünüyor.

Piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum yazı kaleme alındığında 1.402 dolar seviyesinden işle görüyor.

Kripto Paralarda Yükseliş Beklentisi!

Uzman analist ayrıca popüler veri analiz şirketi olan Santiment’in verilerinin altcoinler için yükselen bir iyimserliğe işaret ettiğini vurgulayarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Altcoin rallisi, kripto para birimleri için yeni yılda çok hoş bir görünüm kaydedebilir ve fiyatların artmaya devam edip etmeyeceği, yatırımcıların Bitcoin’de gördüğünüz gibi FOMO’larından (kaçırma korkusu) memnun olup olmadığına bağlı. Yatırımcılar bir miktar kar elde etti. Altcoin sezonu gelecek mi? Kim bilir? Mevcut konumda Twitter platformunda birçok insan çok ama çok heyecanlı ve bunun nereye varacağını göreceğiz. Ancak birçok büyük isim için geçerli olan çılgın hareketler gördük.

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