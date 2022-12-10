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Sürprize Hazır Olun! İlk 10 Kripto Para Arasında!

Popüler kripto para için iyi haberler var. Peki kısa vadede beklenti ne yönde?
12:00
10 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar düşük işlem hacimleriyle meşhur hafta sonuna giriş yaptı ve Bitcoin 17.000 doları tutmaya devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri düşük hacimler genellikle piyasanın yatay seyretmesine neden oluyor. Volatilite düşüyor ve hafta içi yoğun mücadele veren traderlar dinlenecek biraz vakit buluyor. Bu genel olarak yaz aylarında da böyledir.

İlk 10 Kripto Para Arasında

Cardano ağını kullanan yatırımcıların sayısı artıyor geçtiğimiz ay yeni cüzdanlarda önemli bir artık görüldü. Bu durum ADA Coin için talebin devam ettiğini gösteriyor. Artan ilgi Cardano geliştirme çabalarından da önemli bir destek aldı. CardanoDaily tarafından 8 Aralık’ta yapılan bir paylaşımda platformun GitHub’ında yapılan katkıların sayısının arttığı belirtildi. Cardano bu kategoride diğer birçok kripto para biriminden daha iyi performans gösterdi. GitHub açık kaynak projelerin geliştirildiği, yayınlandığı en büyük halka açık kod kütüphanesidir.

Cardano’nun performansının bir başka göstergesi de DEX etkinliği olacaktır. DappRadar tarafından sağlanan verilere göre, Cardano’daki popüler bir DEX olan Miniswap, geçen hafta hacim açısından büyük bir artış yaşadı. Bu artış %18’i aştı. DEX üzerindeki işlem sayısı da son 24 saat içinde %3,15 oranında arttı.

ADA Coin Yorum

Cardano cephesindeki artan DEX faaliyeti toplam kilitli değer (TVL) açısından da olumluydu. Özellikle Solana’nın gözden düşmesiyle birlikte Avalanche ve Cardano gibi diğer Ethereum alternatiflerine ilgi artıyor. Aşağıdaki görselden, Cardano’nun TVL’sinin 21 Kasım’dan sonra büyük ölçüde arttığı gözlemlenebilir. Bu yazının yazıldığı sırada, Cardano tarafından kilitlenen toplam değer son 24 saat içinde %2,31 oranında artarak 60,62 milyon dolar oldu.

Bununla birlikte, Token Terminal’e göre Cardano tarafından toplanan ücretler geçtiğimiz ay %30 oranında azaldı.

Cardano’nun NFT hacmi son 24 saatte %26 oranında arttı. Ancak, Cardano tarafından satılan NFT’lerin sayısı azaldı. Opencnft’e göre, Cardano ağında satılan NFT sayısı %12,51 oranında azaldı. Fakat ADA için işlem hacmi son 1 haftada 224 milyon dolardan 142 milyon dolara kadar geriledi. Cardano için Binance fonlama oranı yüksek kalmaya devam etti. Bu da gelecekte Cardano için yükseliş görünümüne işaret ediyor. Yani önümüzdeki günlerde ADA Coin’in sürpriz bir yükseliş yaşaması mümkün olabilir. Tüm kripto paraların toplam işlem hacmi ise 31 milyar dolara düştü bu da ADA hacmindeki erimenin genel bir düşüş olduğunu gösteriyor.

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