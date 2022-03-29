Geçtiğimiz yıl birçok altcoin 100x değer kazandı, bunların en bilineni Shiba Inu ve sıfırlarını silerek yükselişine daha fazlası için devam etti. Nisan ayında bile alım yapmış olsaydınız şu an yatırımınız 1000 kat değerlenmiş olacaktı. Nisan ayında alım yapıp beklemeden satanlardan biri de ben olmuştum, pazar günü bununla alakalı kapsamlı bir içerik sizi bekliyor olacak.

Konumuza dönecek olursak, popüler kripto Youtube Kanalı olan Suppoman analisti 100x yapma potansiyeline inandığı 3 farklı projeyi takipçileriyle paylaştı. Bunların bir kısmı veya tamamını reklam için de paylaşmış olabilir. Her zaman söylediğimiz gibi popüler analistlerin sık sık paylaştığı kripto paraların önemli bir kısmı reklam içeriği olarak yayınlanıyor. Bu sebepten araştırma yapmadan direkt olarak yatırıma yönelmek size ciddi kayıplar yaşatabilir.

PolyPad

Suppoman’a göre muazzam potansiyele sahip ilk proje PolyPad’dir. PolyPad‘in basit bir görevi var: gelecek vaat eden DLT’ler üzerine inşa edilen yeni erken aşama blockchain projelerine yatırımı kolaylaştırmak. PolyPad 7 Nisan’da çıkıyor ve PolyPad, Bluezilla destekli büyük bir lansman planlıyor.

Yaptıkları şey KCCPAD ve TRONPAD‘ı birleştirmektir. Yani Polygon tabanlı bir launchpad oluşturmak için her ikisini de birleştirecekler. Polygon, kripto para birimindeki en heyecan verici ölçeklendirme çözümüdür, bu nedenle Polygon ağı aracılığıyla başlatılan herhangi bir projeye çok erken bir aşamada yatırım yapılabilir. En azından Suppoman bunun mantıklı olduğuna inanıyor. Peki bunu reklam yaptığı için mi söylüyor veya gerçekten inanıyor mu? Kendisi açıklamadığı sürece bunu bilemeyiz. Yani dikkatli olmalısınız.

Bytes Out ve fRiENDSiES

Bytes, Neo Tokyo’nun utility tokenidir. Neo Tokyo, potansiyel bir Blue Chip AAA metaverse oyunudur, ancak aynı zamanda bir builder topluluğudur. Projede yeni NFT’lerin alacağı ve daha fazla gelişim göreceğimizi düşünen Suppoman Bytes için yüksek kazanç hedefliyor.

Listede bahsedilen son proje ise fRiENDSiES’dir. 10.000 NFT‘den oluşan bu koleksiyon FriendsWithYou tarafından tasarlanmış. fRiENDSiES esasen geleceğin kişisel artırılmış gerçeklik arkadaşıdır. Kullandığınız şey, kendi özelliğinizi oluşturmak için size yardımcı oluyor. Kafa, vücut, sırt, güç vuruşları gibi özellikleri kendiniz şekillendirebiliyorsunuz. Kripto para analisti bu koleksiyon için hype var diyor fakat abartılı hacimlere ulaşmadılar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.