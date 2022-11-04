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Şu Anda Dogecoin Alınır Mı: DOGE Grafikleri Ne Diyor?

DOGE, 7 gün içinde %150'nin üzerinde kazanç elde ederek 0.15 dolar üzerini gördü ve son zamanlardaki en iyi fiyat performansını sergiledi. 
09:44
4 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) fiyatı, 7 gün içinde %150’nin üzerinde kazanç elde ederek 0.15 doların üzerini gördü ve son zamanlardaki en iyi fiyat performansını sergiledi. Ancak yükselişe rağmen fiyat ATH seviyesinin oldukça altında kaldı ve artış sonrasında bir geri çekilme olduğu da görülüyor.

Dogecoin Grafikleri

Geçen hafta birçok altcoin, son 7 gün içinde yukarı yönlü bir sapma gösterdikten sonra %200’lere varan artışların yaşandığına şahit olduk. Örneğin; MASK 7 gün içinde %200’den fazla bir artış elde etti ve fiyat hareketlerinde hacimde de bir artış olduğu görülüyor. Ancak DOGE her ne kadar beklenenden fazla artış yaşamış olsa da meme token 1 dolarlık sınıra yaklaşamadı bile. 2021 rallisinin yaşandığı dönemde 0,73 dolar ile rekor kıran DOGE için 1 doların beklenen bir hedef olduğu düşünülüyordu.

4 saatlik grafiklere bakıldığında 0,0579 dolar DOGE için bir dip seviye olduğu ve 0,15 doların da tepe seviye olduğu görülüyor. Bu noktada analistler 0,12 doların önemli bir rol oynadığını ve şu an için destek olarak işlem gördüğünü ifade ediyor. DOGE için direnç ise tahmin edilebileceği gibi 0,15 dolar. Meme token yazının kaleme alındığı sırada 0,1238 dolardan işlem görüyor.

DOGE Fiyat Beklentileri

Dört saatlik zaman diliminde aşağı yönlü bir sapma gösterdikten sonra, DOGE fiyatı düşmeye devam ediyor ve birçok kişi son yükselişin bir pump and dump olup olmayacağını sorguluyor. Bu noktada DOGE’nin son 24 saat içinde %6’nın üzerinde bir geri çekilme yaşadığını belirtmek gerekiyor.

Buna ek olarak uzman isimler, Elon Musk ve Twitter cephesinden gelecek açıklamaların DOGE fiyatını etkileme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Ancak analistlere göre yakın vadede DOGE’nin 1 dolara ulaşma ihtimali bulunmuyor. Uzun vadede ise genel kripto para piyasasında yaşanavak bir ralli DOGE’yi destekleyebilir ve 1 dolarlık hedefe doğru artış başlayabilir.

Yine de yatırımcılar DOGE’nin hala bir meme token olduğunu unutmamalı ve ani yükselişler gibi ani düşüşlerin de olabileceğini bilerek işlem yapmalı.

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