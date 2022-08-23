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Stargate, Omnichain DeFi’nin kalbinde yaşayan tamamen şekillendirilebilir bir likidite taşıma protokolüdür. Stargate ile kullanıcılar ve dApp’ler, protokolün birleşik likidite havuzlarına anında garantili kesinlik ile erişirken yerel varlıkları zincirler arası aktarabilir.

Stargate (STG) Coin Nedir?

Stargate, tamamen birleştirilebilir ilk yerel varlık köprüsünü ve LayerZero üzerine kurulu ilk dApp’i oluşturan topluluk odaklı bir organizasyondur. Stargate’in vizyonu, zincirler arası likidite transferini sorunsuz, tek bir işlem süreci yapmaktır.

Stargate, köprüleme üçlemesini çözen ilk köprü olduğunu ifade ediyor. Açıklamalara göre mevcut köprüler, aşağıdaki temel köprü özellikleri üzerinde takas yapmak zorunda kalır:

Anında Garantili Kesinlik: Kullanıcılar ve uygulamalar, kaynak zincirinde başarılı bir işlem gerçekleştirdikleri zaman hedef zincire ulaşacağına güvenebilirler.

Yerel Varlıklar: Kullanıcılar ve uygulamalar, istenen varlığı ve karşılık gelen ücretleri elde etmek için ek işlemler gerektiren sarmalanmış varlıkların aksine yerel varlıklarda işlem yapar.

Birleşik Likidite: Birden çok zincirde tek bir likidite havuzunun paylaşılan erişimi, köprünün güvenilirliğine güvenen kullanıcılar ve uygulamalar için daha derin likidite yaratır.

DeFi kullanıcıları, tek bir işlemde yerel varlıkları Stargate’de zincirler arası takas edebilir. Örneğin, kullanıcılar Ethereum üzerindeki USDC’yi BNB’deki USDT ile değiştirebilirler. Uygulamalar, uygulama düzeyinde yerel zincirler arası işlemler oluşturmak için Stargate’i oluşturur. Örneğin: favori DEX’iniz, tek işlem çapraz zincir işlemlerini tamamlamak için Stargate’i oluşturabilir. Favori getiri kaynağınız, varlıkları zincirler arası dağıtmak için Stargate’i oluşturarak yeni APY fırsatları yaratabilir. Bu zincirler arası takaslar, topluluğa ait Stargate birleşik likidite havuzları tarafından desteklenir.

STG Coin Nereden Alınır?

STG Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. STG Coin; Binance platformunda STG/BTC, STG/USDT ve STG/BUSD paritelerinde işlem görüyor. STG Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 0,76 dolardan alım satım işlemi görüyor.

STG satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de STG Coin satın alabilirsiniz. STG/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. STG/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından STG Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.