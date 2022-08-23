Stargate, Omnichain DeFi’nin kalbinde yaşayan tamamen şekillendirilebilir bir likidite taşıma protokolüdür. Stargate ile kullanıcılar ve dApp’ler, protokolün birleşik likidite havuzlarına anında garantili kesinlik ile erişirken yerel varlıkları zincirler arası aktarabilir.
Stargate, tamamen birleştirilebilir ilk yerel varlık köprüsünü ve LayerZero üzerine kurulu ilk dApp’i oluşturan topluluk odaklı bir organizasyondur. Stargate’in vizyonu, zincirler arası likidite transferini sorunsuz, tek bir işlem süreci yapmaktır.
Stargate, köprüleme üçlemesini çözen ilk köprü olduğunu ifade ediyor. Açıklamalara göre mevcut köprüler, aşağıdaki temel köprü özellikleri üzerinde takas yapmak zorunda kalır:
DeFi kullanıcıları, tek bir işlemde yerel varlıkları Stargate’de zincirler arası takas edebilir. Örneğin, kullanıcılar Ethereum üzerindeki USDC’yi BNB’deki USDT ile değiştirebilirler. Uygulamalar, uygulama düzeyinde yerel zincirler arası işlemler oluşturmak için Stargate’i oluşturur. Örneğin: favori DEX’iniz, tek işlem çapraz zincir işlemlerini tamamlamak için Stargate’i oluşturabilir. Favori getiri kaynağınız, varlıkları zincirler arası dağıtmak için Stargate’i oluşturarak yeni APY fırsatları yaratabilir. Bu zincirler arası takaslar, topluluğa ait Stargate birleşik likidite havuzları tarafından desteklenir.
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