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  •   Stablecoin’ler Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor: Eski CFTC Başkanından Çarpıcı Açıklamalar!

Stablecoin’ler Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor: Eski CFTC Başkanından Çarpıcı Açıklamalar!

Özet

  • ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun eski başkanı Timothy Massad, stablecoin'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • Massad, stablecoin'leri "kripto dünyası ile gerçek dünya" arasında bir köprü olarak gördüğünü dile getirdi ve ABD hükümetinin bunu geçici bir furya olarak görmemesi gerektiğinin altını çizdi.
  • Ayrıca Massad, olası risklerin ele alınması durumunda stablecoin'ler rekabet açısından faydalı olabileceğini de ifadelerine ekledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
18:00
25 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) eski başkanı Timothy Massad, CNBC’ye verdiği bir röportajda stablecoin’lerle ilgili düşüncelerini paylaştı. Massad, stablecoin’leri “kripto dünyası ile gerçek dünya” arasında bir köprü olarak gördüğünü ve ABD hükümetinin stablecoin’leri geçici bir furya olarak görmemesi gerektiğini vurguladı. Massad, olası risklerin ele alınması durumunda stablecoin’lerin rekabet açısından faydalı olabileceğini dile getirdi.

Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler

Seneler içerisinde kripto para birimlerinin dünya çapında daha büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmasıyla birlikte kripto endüstrisi içerisinde merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT’ler gibi birçok farklı ekosistem doğdu. Değeri ABD doları gibi itibari para birimlerine sabit olan stablecoin’ler ise regülatörler tarafından en çok tartışılan dijital varlıklardan biri oldu.

USDT ihraççısı Tether başta olmak üzere birçok stablecoin ihraç eden birçok kripto şirketi bu süreçte düzenleyiciler tarafından çeşitli suçlamalar ve soruşturmalar ile karşı karşıya kaldı. Kamuoyunda stablecoin’lerin finansal istikrar için bir tehdit olduğu dahi çokça kez dile getirildi.

Eski CFTC Başkanından Stablecoin Açıklaması

Öte yandan söz konusu tartışmalar devam ederken stablecoin’lere ilişkin bir yorum da eski CFTC başkanından geldi. CFTC’nin eski başkanı Timothy Massad, CNBC ile gerçekleştirdiği bir röportajda stabilcoin’leri “kripto dünyası ile gerçek dünya” arasında bir köprü olarak gördüğünü belirtti.

Stablecoin’leri “kripto dünyası ile gerçek dünya” arasında bir köprü olarak gördüğünü ifade eden eski CFTC başkanı, düzenleyicilerin stablecoin’lerin risklerini doğru bir şekilde ele almadığından endişe duyduğunu ve stablecoin’lerin geçici bir furya olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) eski başkanı Timothy Massad, stablecoin’lerin ABD’de daha hızlı ödeme mekanizmaları yaratma potansiyeline sahip olabileceğini ve risklerin ele alınması durumunda rekabetin faydalı olabileceğini ifade etti.

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