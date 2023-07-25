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  •   Yatırımcısını Zor Günler Bekliyor! Uzmanından Dev Altcoin İçin Korkutan Uyarı!

Yatırımcısını Zor Günler Bekliyor! Uzmanından Dev Altcoin İçin Korkutan Uyarı!

Özet

  • Benjamin Cowen, Cardano'nun 2019'un ikinci yarısındaki düşüş modeline benzer bir modeli tekrar etmesini bekliyor.
  • Analist, ADA'nın hem dolar hem de Bitcoin karşısında benzer fiyat hareketleri yaparak çakılacağını öngörüyor.
  • Cowen'a göre ADA, gerçek dip oluşumunu tamamlamak için daha düşük seviyelere doğru hareket edecek.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:20
25 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para analisti Benjamin Cowen, piyasa değeri ile en büyük 10 altcoin listesinde 8’nci sırada yer alan Cardano‘nun (ADA) 2019’un ikinci yarısında gösterdiği performansa benzer bir performans göstermesini ve o dönemde kaydettiği düşüş modelini tekrarlıyor olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

ADA’nın 2019’daki Gibi Çökmesini Öngörüyor

Cardano ağının yerel varlığı ADA’nın henüz dibe vurmadığını savunan Cowen, yıl boyunca görülen fiyat hareketlerini 2019’da yeni dipler bulmaya devam ettiği piyasa yapısıyla karşılaştırdı. Cowen, 2019’un ikinci yarısının Cardano için özellikle zor geçtiğini, yavaş yavaş kan kaybettiğini ve nihayetinde birkaç güçsüz ralli görerek çöktüğüne dikkat çekti.

Analist, ADA’nın yılın başından bu yana 2019’dakine benzer fiyat hareketleri yaptığını, 20 haftalık Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve 21 haftalık Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile temsil edilen boğa piyasası destek bandının altına düşmeden önce ikili tepe formasyonu oluşturduğunun altını çizdi.

2019’da ADA‘nın 0,077 dolarla dibe vurduğu düşünülmüş ancak en sonunda 0,017 dolara düşerek gerçek dip oluşumunun tamamlandığını belirten Cowen, şu anda da böyle bir fiyat modelinin oluştuğuna ve fiyatın çok daha dip seviyelere düşmesini beklediğini söyledi.

Analistin Bir Gözü de ADA/BTC Paritesinde

Cowen ayrıca ADA’nın Bitcoin (ADA/BTC) karşısındaki fiyat hareketlerini de yakından takip ediyor. ADA’nın Bitcoin karşısında 2019’un üçüncü çeyreğine kadar dibe vurmadığına ve yükselmeden önce altı ay boyunca dip seviyeye yakın seviyelerde kaldığına dikkat çeken analist, mevcut piyasa döngüsünde ADA için de benzer bir senaryonun yaşanabileceğini öne sürdü.

Cowen’ın analizi, ADA’nın fiyatında daha fazla aşağı yönde hareketlilik olacağı konusunda endişelenen yatırımcıların endişelerinin daha da artmasına neden oldu. Analistin ortaya koyduğu öngörü, geçmişin tekerrür etmesi halinde ADA’nın güçlü bir çıkış yapmadan önce daha düşük seviyelere yönelerek gerçek dip oluşumunu tamamlayacağını gösteriyor.

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