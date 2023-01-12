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Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler yatırımcıda heyecan yarattı.

Token Basımına Son Verildi! Gözler Binance’ta!

Önde gelen ağ doğrulayıcısı Classy tarafından paylaşılan bir tweet’e göre Terra Classic ağı artık yakılan LUNC’ların belirli bir yüzdesini yeniden basmayacak. 11242 numaralı teklifin oylama sonucu onaylandığı belirtildi. Classy tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre, teklif %95,98 lehte oy aldı. Sonuç olarak, tüm LUNC yakımlarının %10’unu yeniden basmayacak. Başka bir topluluk etkileyicisi olan Crypto King’in yakın tarihli bir YouTube videosuna göre, 11242 numaralı teklif Terra Classic ağının Binance ile olan anlaşmsı için hayati önem taşıyor İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası, ağın yakılan token’ların belirli bir yüzdesini yeniden basmayacağına dair güvence alana kadar LUNC yakım işlemlerini durduracağını belirtmişti.

Sonuç olarak, teklif 11242’nin kabul edilmesiyle, borsa, söz verildiği gibi 1 Mart’a kadar LUNC yakımlarına devam edebilir. Binance, %100 yerine LUNC işlem ücretlerinin yalnızca %50’sini yakacak. Terra Classic topluluğu Binance‘ı kripto veri platformu CoinMarketCap’ten LUNA uyarı etiketini kaldırmaya çağırıyor. Analistlere göre, bu durum LUNC’un toparlanmasına de yardımcı olacak. Topluluk, 6 trilyon LUNC arzını azaltma yolculuğunda, destekçilerinin yardımıyla yaklaşık 37,43 milyar LUNC yaktı. TerRarity.io’dan alınan verilere göre günlük ortalama 283,9 milyon LUNC yakılıyor. Binance, yakılan 20,1 milyar LUNC ile yakımlara en fazla katkıda bulunan şirket olmaya devam ediyor.

Ocak Tahmini!

2023’e girerken, yatırımcılar kripto para piyasasının toparlanacağını umut ediyor. Bu süreçte, Bitcoin (BTC) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, DOGE, SHIB ve Terra Classic (LUNC) gibi altcoin’ler de gündemden düşmüyor. Skandal çöküşün ardından, LUNC topluluğu, yeniden önceki zirvelere ulaşmak için önemli bir yol haritası yayımladı. Topluluk, çeşitli borsalar ve platformların desteğiyle birlikte farklı stratejiler uyguladı. Ekosisteme işlevsellik kazandıracak teklifler onaylanırken, yakımlar da artmaya devam ediyor. LUNC, bu süreçte en çok takip edilen kripto para birimlerinden biri olmayı başardı.

Önde gelen platformlardan PricePredictions’daki makine öğrenimi tabanlı algoritmalar, LUNC’un Ocak ayında muhtemelen küçük bir ralli yaşayacağını öngörüyor. Platform, LUNC’un 31 Ocak’ta 0,000155 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. LUNC, an itibariyle 0,000163 dolardan işlem görüyor. Bu, LUNC‘un mevcut fiyatından % 1 artacağı anlamına geliyor.