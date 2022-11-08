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Terra Classic (LUNC) küllerinden yeniden doğmak için çabalarken, kritik gelişme projeye yönelik ilginin tırmandığına işaret ediyor.

FCF Pay, LUNC’u Platformuna Ekledi!

Dünya çapında bilinen bir kripto para ödeme ağı olan FCF Pay, Terra Classic (LUNC) için destek eklediğini bildirdi. Gelişme dün Terra Rebels’ın yönetici ve pazarlama temsilcisi reXx tarafından paylaşıldı. Bu, LUNC’un küresel çapta birçok işletmede ödemeler için kullanılabileceği anlamına geliyor. ReXx dün Twitter’daki gelişmeyi duyurdu ve “Luna Classic’i platformunuza listelediğiniz için teşekkür ederiz @fcfpay.” açıklamasını yaptı. Bu önemli gelişme ile LUNC, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin, Shiba Inu (SHIB)ve Ripple (XRP) dahil olmak üzere FCF Pay’in desteklediği kripto para listesine katıldı.

FCF Pay, kullanıcıların kripto para birimleri kullanarak mal ve hizmetler için ödeme yapmalarını sağlayan bir e-ticaret ödeme çözümüdür. Kanada merkezli şirket, devasa topluluklara sahip en iyi kripto para birimleri için destek ekliyor. Şirketin desteklediği bu kategorideki token’lardan bazıları Shiba Inu, Bone ShibaSwap ve BabyDoge’. Ödeme platformunun Terra Classic’i desteklenen kripto paralar listesine eklemesi şaşırtıcı değil. LUNC’un, Mayıs ayında Terra ekosisteminin çökmesinden sonra topluluk liderliğindeki bir proje haline gelmesi ve yol haritasını somutlaştırması büyük yankı uyandırdı. FCF Pay, Magento, Woo Commerce, Prestashop, Adobe Commerce, gibi büyük e-ticaret platformlarını desteklediğinden, LUNC artık birden fazla çevrimiçi mağazada bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilir.

Neden Önemli?

Son zamanlarda arzı azaltmak için onlarca girişimde bulunan LUNC topluluğu, bu önemli gelişmeyi heyecanla karşıladı. Duyuru, Twitter’da kutlanırken, birçok LUNC yatırımcısının yüzünü güldürdü. Terra Classic topluluğu, LUNC‘un benimsini teşvik etmek elinden geleni yapıyor. LUNC sahipleri, daha fazla benimsemenin LUNC’un değerini de artıracağına inanıyor. İşlemler zincir üzerinde tamamlanacağı için, %0,2 vergi yakma tüm LUNC ödemelerine de uygulanarak devam eden yakma programına katkıda bulunacak.

An itibariyle devam eden yakım programı 26.4 milyar LUNC‘u yakmayı başardı. Coingecko verilerine göre, bir LUNC an itibariyle 0,0022 dolardan işlem görüyor. LUNC kripto para piyasasındaki son düşüşün ardından son 24 saat içinde %6 değer kaybetti.