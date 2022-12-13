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Sonunda! Terra Classic’e (LUNC) Büyük Müjde Geldi! Fiyat Etkilenebilir!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yaratıyor. 
13:00
13 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yaratıyor.

IBC, Faal Hale Geldi!

Bağımsız geliştirme grubu olan Terra Rebels’in bugün paylaştığı tweet’e göre, Terra Classic ağını popüler merkeziyetsiz  Cosmos borsası Osmosis’e bağlayan Inter Blockchain Communication (IBC) kanal açıldı. IBC, farklı blok zinciri ağları arasındaki diyaloğu sağlayan bir sistem. Teklif, Mayıs ayındaki Terra-LUNA krizi sırasında devre dışı bırakılan Osmosis, Crescent ve Juno için IBC’leri yeniden açmayı amaçlıyordu. Rakip bağımsız geliştiriciler grubu TerraCVita’nın kıdemli üyelerinden Rex Harrison da başarılı işlemin ekran görüntüsünü paylaşarak kritik gelişmeyi doğruladı. Osmosis IBC’nin yeniden açılma fikri, Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim’den gelmişti. Özellikle, IBC kanallarının yeniden açılmasıyla birlikte kullanıcılar, çoğu Osmosis’te bulunan kilitli Terra Luna Classic (LUNC) ve TerraUSDClassic (USTC) likiditesine erişebilir.

Terra Classic ağını diğer Cosmos zincirlerine bağlayan kanallar, geçici kayıpların etkisini azaltmak için Mayıs ayındaki çöküş sırasında kapatılmıştı. Kim’in önerisine göre, geliştiricilerin IBC kanallarını 5 Aralık’a kadar yeniden açmaları gerekiyordu. Ancak, bazı tartışmalar nedeniyle bu süreç uzadı. LUNC  topluluğu, geliştiricilerin kanalı Osmosis’e başarıyla yeniden açtığına dair haberleri heyecanla karşıladı. Ancak, birkaç kişi işlemleri gerçekleştirmeye çalışırken problem yaşadığını belirtti. Örneğin, Cosmos Human isimli bir kullanıcı, LUNC’u Osmosis‘ten başka bir cüzdana aktaramayacağını kaydetti. Kayak King isimli diğer bir kullanıcı ise Osmosis’ten Terra Station cüzdanına aktarılan USTC’yi henüz almadığını belirtti. Ancak bu sorunların kısa zamanda çözüleceği belirtildi. IBC kanallarını Osmosis’e yeniden açmak, LUNC yakımlarına da ivme kazandıracak.

Neden Önemli?

Terra Classic topluluğu, zincirdeki projeleri geri getirerek kullanım alanları ve işlevselliği artırmayı amaçlıyor. IBC hamlesi, LUNC yakım oranını artıracak ve LUNC fiyatının FTX krizinin ardından gelen satış baskıdan kurtulmasına yardımcı olacak. Edward Kim’in, Terra Classic ile Cosmos tabanlı zincirler Osmosis, Crescent ve Juno arasındaki IBC’leri yeniden etkinleştirme teklifi toplulukta büyük ilgi görmüştü. Terra-LUNA krizi sırasında kanallar devre dışı bırakılmıştı. Terra Rebels, Osmosis ve Notional Labs, IBC’leri yeniden etkinleştirmek için bir süredir  L1/L2 zincir güncellemesi üzerinde çalışıyordu.

Geliştiricilerin başlangıçta IBC’nin yeniden açılışını v23 yükseltmesiyle başlayacak şekilde planladıklarını belirtmekte fayda var. Ancak Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim, Kasım ayında Cosmos ekosistemindeki değişikliklere ayak uydurmak için zaman çizelgesinde ilerlemeyi gerekli gördüklerini belirtmişti. Sonuç olarak, daha önce bildirildiği gibi geliştirici, IBC kanallarının 5 Aralık’a kadar yeniden açılması için bir teklif başlatmıştı.

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