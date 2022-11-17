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Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda bekleneni veremezken, yeni ortaklıklar, projeler ve yakımlar yatırımcıların umudu olmaya devam ediyor.

Shibarium: İlk Tasarım Onaylandı! Neden Önemli?

Shiba Inu’nun proje lideri Shytoshi Kusama kısa süre önce gizemli bir tweet paylaştı. Uzun bir süredir yerinde sayan SHIB, proje, ortaklık ve yakımlar gibi unsurlar sayesinde artış kaydediyor. Bu nedenle, duyurular büyük önem teşkil ediyor. Kusama, “ilk tasarım onaylandı” açıklamasını yaptı. Daha sonra, yönetici gizemli mesajına dair daha fazla açıklama yapmazken, büyük bir projenin yaklaştığını ima etti. Kusama’nın gizemli mesajı SHIB topluluğunda büyük ilgi görürken, aynı zamanda merak konusu oldu. Pek çok Shiba Inu yatırımcısı, Kusama’nın Shibarium adlı merakla beklenen Layer-2 ölçeklendirme çözümüne atıfta bulunduğuna inanıyor. SHIB, sık sık heyecan verici duyurular yaparken, Shiba Inu meraklılarının Kusama’nın gizemli mesajının Shibariuum hakkında olabileceğini düşünmesi yersiz değil. Son zamanlarda, L2 ağ ölçeklendirme çözümü, topluluk ve SHIB geliştirme ekibi için en önemli önceliklerden biri oldu.

Oyun projesi Shiba Eternity’i tamamladıktan sonra Kusama, artık Shibarium’a odaklandığını açıklamıştı. Kusama, bir blog gönderisinde Shibarium‘un SHIB için bir dönüm noktası olacağını açıklamıştı. Shibarium, Shiba Inu ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olacak. L2 ağının, SHIB , SHIB metaverse, NFT projesi Shiboshi dahil olmak üzere tüm Shiba Inu ürünleri için kritik bir rol oynaması bekleniyor. Unification ile işbirliği içinde geliştirilen ölçeklendirme çözümünün güvenlik, ölçeklenebilirlik ve çalışabilirlik açısından Polygon ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

Gecikmeler, Eleştirilere Neden Oluyor!

Sayıları her geçen gün artan SHIB topluluğu, Shibarium’un piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ancak geliştirme ekibi, Shibarium’un resmi çıkış tarihini henüz açıklamadı. Unification daha önce Shibarium alpha ve herkese açık test ağının Eylül 2022’nin sonuna kadar kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Ne yazık ki proje planlandığı gibi başlamadı ve Shiba Inu yatırımcılarından sert eleştiriler aldı.

Eleştirilere yanıt olarak Kusama, Shiba Inu‘nun Shibarium genel betası için çıkış tarihi vermediğini söyledi. Shiba Inu’nun yeni projelerin ne zaman hayata geçeceğini belirlemek için tarih vermediğini de sözlerine ekledi. Shibarium geliştirme ekibi, L2 ölçeklendirme çözümünün yakında piyasaya sürüleceği konusunda ısrar ediyor