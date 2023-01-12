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Sonu Kötü Bitecek! Ripple CTO’su Bu Altcoine Savaş Açıyor!

Piyasadaki yükselişe rağmen savaş açtıkları altcoini yerle bir ettiler. Üst düzey Ripple yöneticisi savaş baltalarını çıkardı.
17:40
12 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük 10 kripto para arasında yer alan Ripple’ın üst düzey ismi popüler altcoine savaş açtı. Bugünlerde Ripple fazlasıyla gündemde. Yıllardır beklenen airdrop nihayet gerçekleştiriyor ve bunun etkisiyle Flare fiyatında hareketlilik görüldü. Ancak Ripple CTO’su durumdan memnun değil. Üstelik bu işin sonunun kötü biteceğini düşünüyor.

İçerik Rehberi

Ripple Airdrop

2020 yılında alınan anlık cüzdan görüntüsüyle birçok Ripple yatırımcısının FLR için airdrop hakkedişi olacağı söylenmişti. Yıllar sonra airdrop yapıldı. Ancak bir sorun var. Ripple CTO’su dağıtımın o zamanlarda vadedilen şekilde yapılmadığını üstelik Flare ekibinin kendilerinin popülerliğini kullanarak onları istismar ettiğini düşünüyor. Sosyal medya hesabı üzerinden öfkesini kusan David Schwartz şunları söyledi;

“Sonraki airdroplar için Flare tarafından açıklanan kurallar bana çok garip geliyor. İnsanların airdrop hakkedişlerini alabilmeleri için ellerindeki varlıkları satmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu bana çok garip bir karar gibi görünüyor. Dürüst olmak gerekirse, bunu açıklayabilmemin tek yolu, taahhütlerini yerine getirmek istemedikleri ve bunun yerine söz verdiklerinin yalnızca %15’ini vermek istedikleri. Yanılıyor olmak istiyorum ama nasıl olduğunu anlamıyorum. Bunu söylerken kendimi kötü hissediyorum. Projeyi seviyorum ve onun için en iyisini istiyorum ve onun hakkında en iyisine inanmak istiyorum. Ancak benim dürüst görüşüm, büyümek için XRP topluluğundan yararlandıkları ve artık buna ihtiyaç duymadıklarını hissettiklerinde vaatlerini büyük ölçüde zayıflattıkları yönünde. Bununla birlikte, bu onları sahtekâr yapmaz ya da projelerini kötü bir proje haline getirmez. Bu işin sonu bence güzel bitmeyecek”.

Flare (FLR)

Dün akşam saatlerinden bu yana piyasadaki genel yükselişe rağmen FLR Token fiyatı Bitcoin karşısında %7 oranında düştü. İşlem hacmi artarken yaşanan bu düşüş birçok yatırımcının projeyi terk ettiğine işaret ediyor. Kripto para piyasalarının kümülatif değeri 900 milyar dolar sınırına dayanmışken FLR Token, David Schwartz tarafından başlatılan savaşın ardından kan kaybediyor. İlerleyen günlerde airdrop dağıtımıyla alakalı bir kural güncellemesi olmazsa bu olumsuz havanın devam ettiğini görebiliriz.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 18.200 doların üzerinde bulunuyor. Ethereum ise beklenen 1.400 dolar hareketini tamamladı ve bu bölgeye yakın bir noktada alıcı buluyor.

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