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Karşı çıkan herkese meydan okuyan ve 2023’ün en dip seviyesinden Bitcoin (BTC) satın almasıyla bilinen kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto para için verdiği ara güncelleme analizi ile yatırımcıları uyardı.

“Bitcoin’de Yüksek Zaman Dilimi Yükselecek Diyor!”

Kripto para analisti DonAlt, yayınladığı son analiz videosunda Bitcoin’in fiyat hareketlerindeki potansiyel uyarı işaretleri tespit etmesinin ardından elindeki BTC’lerin önemli bir kısmını 28 bin 700 dolar civarında sattığını açıkladı. Analist, kısa vadede fiyatta geri çekilme ihtimalinin oldukça yüksek olmasına rağmen BTC‘deki genel eğilimin yükseliş olduğunu belirterek şunları söyledi:

Her şey bitti mi? Kısacası hayır. Ben öyle düşünmüyorum. Şimdiden yoğun bir kaçırma korkusu (FOMO) hissediyorum, yalan söylemeyeceğim. Bugünün en yüksek seviyelerinden bazı şeyler aldım ve hala FOMO hissediyorum. Aylık zaman diliminde, geçen ay iyi görünen bir çıkış yaptık. Bu, yedi aylık akümülasyonun net bir şekilde kırılmasıdır. Three Arrows Capital’in iflasının neden olduğu kayıpların çoğunu geri aldık. Terra ekosisteminin çöküşünün neden olduğu kayıpların çoğunu geri aldık. Pek çok şeyi geri aldık. Eğer 16 bin doların en düşük seviyelerinde 28 bin doları hedefleseydiniz insanlar size deli derdi. Şimdi ise 28 bin dolarda bitip bitmediğini tartışıyoruz. Yüksek zaman dilimi bu yükselecek diyor. Bunun önemli bir kırılma olacağına hiç şüphe yok.

Olası Bir Sert Düşüşte 25 Bin Dolar Seviyelerini Bekliyor

Analiste göre, Bitcoin‘in haftalık grafiği de harika görünüyor ve BTC büyük bir kırılmanın ardından şu anda yatayda akümülasyon hareketleri yapıyor. Ancak DonAlt, günlük grafiğin uyarı işaretleri verdiğini ve sert ve hızlı bir geri çekilme potansiyeline işaret ettiği konusunda yatırımcıları uyararak şu ifadeleri kullandı: