Popüler kripto para borsası Coinbase son yaptığı açıklamasında bazı altcoinlerin ticaretini askıya alacağını duyurdu! Fiyat düşüşü devam edecek mi?

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Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Coinbase, son yayınladığı duyuruya göre bazı altcoinlerin ticaretini 4 Kasım tarihinde durduracağını açıkladı.

4 Altcoin Askıya Alınıyor

Coinbase’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalara göre, MUSD/USD, RGT/USD, TRIBE/USD ve UPI/USD işlem çiftlerinin ticaretini 4 Kasım tarihinde durduracağını açıkladı. Popüler kripto para borsası tarafından yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

RGT/USD, TRIBE/USD, UPI/USD ve UPI/USDT işlem çiftlerimizi yalnızca limit moduna taşıdık. Limit siparişleri verilebilir, iptal edilebilir ve eşleşmeler meydana gelebilir. Ancak yatırımcılar piyasa emirleri veremez. MUSD/USD ise yalnızca limit modunda.

Coinbase’in açıklamasının ardından kripto para birimlerinde derin düşüşler yaşandı. UPI/USD açıklama sonrasında hacmi son 24 saate kıyasla %55 oranında düşerken, fiyatı %10’lara varan bir değer kaybı yaşadı. Benzer şekilde RGT/USD paritesi de açıklama sonrasında yaklaşık olarak %12 oranında bir düşüşle 1.68 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cüzdan Erişimi

Bununla birlikte önde gelen kripto para borsası paylaştığı başka bir tweet’te işlemlerin askıya alınmasına dair yatırımcıların cüzdanlarına erişim sağlayıp sağlamayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Coinbase paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İşlem çiftlerinin askıya alınması, yatırımcıların para yatırma ve çekme işlevi için kullanılabilir durumda kalacak olan MUSD, RGT, TRIBE ve UPI cüzdanlarına erişimini etkilemez.

Öte yandan ticaretinin askıya alınması planlanan kripto para projelerinden Pawtocol (UPI), hayvan severler tarafından evcil hayvanların bakımının rahat bir şekilde sağlanması adına kurulan bir blok zinciri olarak oluşturulmuştur. Rari Governance (RGT) ise DeFi projelerinin geliştiricilerine piyasaya sürme aşamasında ve geliştirme aşamasında belirli bir getiri toplamak amacıyla kurulan bir Blockchain projesi. Kripto para borsalarının askıya alma işlemleri altcoinler adına genellikle olumsuz sonuçlar getirmiştir. Yaşanan fiyat düşüşleri derinleşecek mi henüz bilinmiyor.