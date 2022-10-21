Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Coinbase 4 Altcoini Delist Ediyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!

Son Dakika: Coinbase 4 Altcoini Delist Ediyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!

Popüler kripto para borsası Coinbase son yaptığı açıklamasında bazı altcoinlerin ticaretini askıya alacağını duyurdu! Fiyat düşüşü devam edecek mi?
23:22
21 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Coinbase, son yayınladığı duyuruya göre bazı altcoinlerin ticaretini 4 Kasım tarihinde durduracağını açıkladı.

4 Altcoin Askıya Alınıyor

Coinbase’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalara göre, MUSD/USD, RGT/USD, TRIBE/USD ve UPI/USD işlem çiftlerinin ticaretini 4 Kasım tarihinde durduracağını açıkladı. Popüler kripto para borsası tarafından yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

RGT/USD, TRIBE/USD, UPI/USD ve UPI/USDT işlem çiftlerimizi yalnızca limit moduna taşıdık. Limit siparişleri verilebilir, iptal edilebilir ve eşleşmeler meydana gelebilir. Ancak yatırımcılar piyasa emirleri veremez. MUSD/USD ise yalnızca limit modunda.

Coinbase’in açıklamasının ardından kripto para birimlerinde derin düşüşler yaşandı. UPI/USD açıklama sonrasında hacmi son 24 saate kıyasla %55 oranında düşerken, fiyatı %10’lara varan bir değer kaybı yaşadı. Benzer şekilde RGT/USD paritesi de açıklama sonrasında yaklaşık olarak %12 oranında bir düşüşle 1.68 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cüzdan Erişimi

Bununla birlikte önde gelen kripto para borsası paylaştığı başka bir tweet’te işlemlerin askıya alınmasına dair yatırımcıların cüzdanlarına erişim sağlayıp sağlamayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Coinbase paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İşlem çiftlerinin askıya alınması, yatırımcıların para yatırma ve çekme işlevi için kullanılabilir durumda kalacak olan MUSD, RGT, TRIBE ve UPI cüzdanlarına erişimini etkilemez.

Öte yandan ticaretinin askıya alınması planlanan kripto para projelerinden Pawtocol (UPI), hayvan severler tarafından evcil hayvanların bakımının rahat bir şekilde sağlanması adına kurulan bir blok zinciri olarak oluşturulmuştur. Rari Governance (RGT) ise DeFi projelerinin geliştiricilerine piyasaya sürme aşamasında ve geliştirme aşamasında belirli bir getiri toplamak amacıyla kurulan bir Blockchain projesi. Kripto para borsalarının askıya alma işlemleri altcoinler adına genellikle olumsuz sonuçlar getirmiştir. Yaşanan fiyat düşüşleri derinleşecek mi henüz bilinmiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Amerika’da Ünlü İsimden Önemli Açıklama: Bu Coin’ler Önceliğe Sahip!
Amerika’da Ünlü İsimden Önemli Açıklama: Bu Coin’ler Önceliğe Sahip!
Dikkat! 4 Altcoin Ateşle Oynuyor: İşte En Fazla Token Yakan Projeler!
Dikkat! 4 Altcoin Ateşle Oynuyor: İşte En Fazla Token Yakan Projeler!
Altcoin’lerde Kırılım Vakti! ETHW, LUNC Ve Diğerleri İçin Kazan Kaynıyor!
Altcoin’lerde Kırılım Vakti! ETHW, LUNC Ve Diğerleri İçin Kazan Kaynıyor!
Aptos (APT) Bir Balon Mu? APT Token Geleceği Var Mı?
Aptos (APT) Bir Balon Mu? APT Token Geleceği Var Mı?
Yüzde 439! Kripto Paralar Düşerken Bu Altcoin Yükseliyor!
Yüzde 439! Kripto Paralar Düşerken Bu Altcoin Yükseliyor!
Poly Coin Yorum: Polymath Alınır mı?
Poly Coin Yorum: Polymath Alınır mı?
Bu Altcoin İçin Karar Vakti Yaklaştı! Fiyat Tek Bir Karar Sonrası Uçabilir!
Bu Altcoin İçin Karar Vakti Yaklaştı! Fiyat Tek Bir Karar Sonrası Uçabilir!
Sıcak Gelişme: CEO’su İstifa Etti! En Büyük 15 Kripto Para Arasında!
Sıcak Gelişme: CEO’su İstifa Etti! En Büyük 15 Kripto Para Arasında!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022