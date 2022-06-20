X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Yeni Bitcoin ETF Geliyor! Sadece Saatler Kaldı, Bu Hepsinden Farklı!

Son Dakika: Yeni Bitcoin ETF Geliyor! Sadece Saatler Kaldı, Bu Hepsinden Farklı!

Bitcoin artık ona karşı olanların da portföyünde kendine yer bulabilir! Yeni ETF hakkında son gelişmeler.
16:58
20 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bu Bitcoin ETF diğerlerine benzemiyor ve yakında başlatılacak! Peki diğer ETF’lerden farkı ne? ProShares tarafından başlatılan yeni ETF yatırımcılara açığa satış olanağı sunuyor. Bildiğiniz üzere Bitcoin sürekli olarak yükselen bir varlık değil ve birçok yatırımcı son 2 ayda kazançlarını short işlemlere borçlu.

Yeni Bitcoin ETF Geliyor

BITI, yatırımcılara bir ETF’nin rahatlığı, maliyet etkinliği ve likiditesi ile Bitcoin’in günlük fiyatı düştüğünde potansiyel olarak kâr etme fırsatı sunacak. Ülkenin önde gelen ETF sağlayıcısı ve en büyük Bitcoin bağlantılı ETF sağlayıcısı olan ProShares, yarın Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk short Bitcoin ETF’i halka açmayı planlıyor.

Short Bitcoin Strategy ProFund (BITIX) yatırımcıların Bitcoin fiyatındaki düşüşten potansiyel olarak kâr elde etmeleri veya bir ETF’nin rahatlığıyla kripto para riskinden korunmaları için bir olanak sağlar. BITI, birçok yatırımcı için zahmetli ve pahalı olabilen Bitcoin de açığa satış pozisyonu ihtiyacını böylece karşılamak istiyor. Yani yatırımcılar Bitcoin’in ölümüne bahis yapacak ve BTC düştükçe yatırımlarından para kazanacaklar. Borsalardaki açığa satış ürünleriyle benzer özelliklere sahip olacak bu ETF, kurumsal yatırımcıları cezbedebilir.

ProShares CEO’su Michael L. Sapir şunları söyledi;

“Son günlerde yaşadığımız gibi, Bitcoin değer kaybedebilir. BITI, Bitcoin fiyatının potansiyel olarak kâr etme veya kripto para birimi varlıklarını koruma fırsatı ile düşeceğine inanan yatırımcılara izin veriyor. BITI, yatırımcıların geleneksel bir aracılık hesabında bir ETF satın alarak Bitcoin’e açığa satış yapılmasına imkan tanıyacak”.

Birçok yatırımcı pozisyonlarını hedgelemek için yüklü miktarda spot alımının yanı sıra belli oranda short pozisyon açarak piyasalardaki ani düşüşlerden en az oranda etkilenmeyi hedefliyor.

Bitcoin Short ETF

BITI, S&P CME Bitcoin Vadeli İşlemler Endeksinin performansının tersini sunmak için tasarlanmıştır. Yatırım fonu tercih eden yatırımcılar için ProShares‘in bağlı yatırım fonu şirketi ProFunds, yarın Short Bitcoin Strategy ProFund (BITIX) ETF’i başlatmayı planlıyor. Ekim 2021’de ProShares, ABD’nin ilk Bitcoin bağlantılı ETF’si olan BITO’yu piyasaya sürdü ve sadece iki gün içinde 1 milyar dolardan fazla talep gördü. ProFunds, ilk Bitcoin bağlantılı yatırım fonu BTCFX’i Temmuz 2021’de başlattı.

Şirket ayrıca şunları söyledi;

“BITI ve BITIX’in eklenmesiyle, ProShares ve ProFunds, ABD’de yatırımcıların fiyatın yükseleceğine veya düşeceğine inansalar da bitcoin yönüne ilişkin görüşlerini ifade etmelerine olanak tanıyan fonlar sunan tek seçenek olacak”.

ProShares, 2006’dan bu yana ETF ürünleri sunmaktadır. ProShares, şu anda sunduğu ETF’ler ise 55 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Dünya Devi Teknoloji Şirketi CEO’sundan Bitcoin Yorumu!
Dünya Devi Teknoloji Şirketi CEO’sundan Bitcoin Yorumu!
Bitcoin Fiyatındaki Dalgalanma Madencileri Nasıl Etkiliyor?
Bitcoin Fiyatındaki Dalgalanma Madencileri Nasıl Etkiliyor?
Binance Faktörü! Kripto Paralar Neden Yükseldi?
Binance Faktörü! Kripto Paralar Neden Yükseldi?
Bitcoin (BTC) Fiyatı Mantıksız! Kripto Paralar Ne Kadar Düşer?
Bitcoin (BTC) Fiyatı Mantıksız! Kripto Paralar Ne Kadar Düşer?
Babadan Kızına Mektup: “Bitcoin Hakkında Yanılmışım!”
Babadan Kızına Mektup: “Bitcoin Hakkında Yanılmışım!”
Bitcoin Yorumları: BTC Neden Düşüyor, Analistler Ne Diyor?
Bitcoin Yorumları: BTC Neden Düşüyor, Analistler Ne Diyor?
IntoTheBlock, Güncel Verileri Paylaştı: Bitcoin Balina Aktivitesi, Son Dört Ayın En Yüksek Seviyesinde!
IntoTheBlock, Güncel Verileri Paylaştı: Bitcoin Balina Aktivitesi, Son Dört Ayın En Yüksek Seviyesinde!
Son Dakika: Bitcoin (BTC), 20.000 Doların Altına Geriledi! Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Son Dakika: Bitcoin (BTC), 20.000 Doların Altına Geriledi! Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Chevrolet NFT’i Alana Arabayı Veriyor
NFT’ler Emlak Sektörüne Giriş Yaptı
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022