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Bu Bitcoin ETF diğerlerine benzemiyor ve yakında başlatılacak! Peki diğer ETF’lerden farkı ne? ProShares tarafından başlatılan yeni ETF yatırımcılara açığa satış olanağı sunuyor. Bildiğiniz üzere Bitcoin sürekli olarak yükselen bir varlık değil ve birçok yatırımcı son 2 ayda kazançlarını short işlemlere borçlu.

Yeni Bitcoin ETF Geliyor

BITI, yatırımcılara bir ETF’nin rahatlığı, maliyet etkinliği ve likiditesi ile Bitcoin’in günlük fiyatı düştüğünde potansiyel olarak kâr etme fırsatı sunacak. Ülkenin önde gelen ETF sağlayıcısı ve en büyük Bitcoin bağlantılı ETF sağlayıcısı olan ProShares, yarın Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk short Bitcoin ETF’i halka açmayı planlıyor.

Short Bitcoin Strategy ProFund (BITIX) yatırımcıların Bitcoin fiyatındaki düşüşten potansiyel olarak kâr elde etmeleri veya bir ETF’nin rahatlığıyla kripto para riskinden korunmaları için bir olanak sağlar. BITI, birçok yatırımcı için zahmetli ve pahalı olabilen Bitcoin de açığa satış pozisyonu ihtiyacını böylece karşılamak istiyor. Yani yatırımcılar Bitcoin’in ölümüne bahis yapacak ve BTC düştükçe yatırımlarından para kazanacaklar. Borsalardaki açığa satış ürünleriyle benzer özelliklere sahip olacak bu ETF, kurumsal yatırımcıları cezbedebilir.

ProShares CEO’su Michael L. Sapir şunları söyledi;

“Son günlerde yaşadığımız gibi, Bitcoin değer kaybedebilir. BITI, Bitcoin fiyatının potansiyel olarak kâr etme veya kripto para birimi varlıklarını koruma fırsatı ile düşeceğine inanan yatırımcılara izin veriyor. BITI, yatırımcıların geleneksel bir aracılık hesabında bir ETF satın alarak Bitcoin’e açığa satış yapılmasına imkan tanıyacak”.

Birçok yatırımcı pozisyonlarını hedgelemek için yüklü miktarda spot alımının yanı sıra belli oranda short pozisyon açarak piyasalardaki ani düşüşlerden en az oranda etkilenmeyi hedefliyor.

Bitcoin Short ETF

BITI, S&P CME Bitcoin Vadeli İşlemler Endeksinin performansının tersini sunmak için tasarlanmıştır. Yatırım fonu tercih eden yatırımcılar için ProShares‘in bağlı yatırım fonu şirketi ProFunds, yarın Short Bitcoin Strategy ProFund (BITIX) ETF’i başlatmayı planlıyor. Ekim 2021’de ProShares, ABD’nin ilk Bitcoin bağlantılı ETF’si olan BITO’yu piyasaya sürdü ve sadece iki gün içinde 1 milyar dolardan fazla talep gördü. ProFunds, ilk Bitcoin bağlantılı yatırım fonu BTCFX’i Temmuz 2021’de başlattı.

Şirket ayrıca şunları söyledi;

“BITI ve BITIX’in eklenmesiyle, ProShares ve ProFunds, ABD’de yatırımcıların fiyatın yükseleceğine veya düşeceğine inansalar da bitcoin yönüne ilişkin görüşlerini ifade etmelerine olanak tanıyan fonlar sunan tek seçenek olacak”.

ProShares, 2006’dan bu yana ETF ürünleri sunmaktadır. ProShares, şu anda sunduğu ETF’ler ise 55 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.