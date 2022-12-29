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  •   Son Dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan Kritik Duyuru: Dijital Türk Lirası!

Son Dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan Kritik Duyuru: Dijital Türk Lirası!

Çeşitli ülkelerin Merkez Bankaları kendi digital para birimlerini (CBDC) piyasaya sürmeye hazırlanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) önemli bir açıklama geldi.
15:31
29 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Çeşitli ülkelerin Merkez Bankaları kendi digital para birimlerini (CBDC) piyasaya sürmeye hazırlanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) önemli bir açıklama geldi.

Dijital Türk Lirası ile İlk Ödeme İşlemi Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası kullanımına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Banka tarafından  yapılan duyuruda, ”Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. TCMB, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecektir. Yapılan testler sonucu elde edilen bulgular geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir.

Dijital Türk Lirası’nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir” ifadesine yer verildi.

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