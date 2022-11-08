Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Terra (LUNA) Çalışanları Yatırımcının Kanını Emmiş! Savcılık Açıkladı!

Son Dakika: Terra (LUNA) Çalışanları Yatırımcının Kanını Emmiş! Savcılık Açıkladı!

LUNA'nın kirli çamaşırları ortaya çıktı. Güney Kore savcılığından şok iddialar.
22:52
8 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları büyük bir şok sürecinde ve Bitcoin fiyatı 17.000 dolara kadar düştü. En son haziran ayında benzer bir olay yaşamıştık. Yatırımcılar sadece 1 yıl için kripto para piyasalarının en az 5 yıllık yıkımını yaşadı. Bugün gelen FTX haberi CFTC tarafından soruşturmaya başlandı. Bu gelişme kripto paraları hatta NASDAQ borsasını düşürdü.

Terra Haberleri

Kripto para birimi Terra Luna’yı yaratan Kwon Do-hyung, dün savcılığın soruşturmasına atıfta bulunarak, doğrudan fiyat manipülasyonu emri verdiği bir durum olduğunu bildirdi.  CEO Kwon’a ek olarak, savcılık, Terra’da çalışan ‘sıradan çalışanların’ yasadışı yatırımlar yoluyla astronomik karlar elde ettiğini tespit etti. Savcılar, bazı çalışanların 2 milyon won yatırım yaparak 140 milyar won kazandığını söyledi.

Temmuz 2019’da Luna Coin genel yatırımcılara açıldı ve borsalarda işlem görmeye başladı. Ardından, 2020’nin sonunda Mirror Token ve takip eden yılda Anchor Token gibi ‘Terra ile ilgili’ kripto paralar piyasaya sürüldü. Ancak Terra, bu tokenleri lansmandan hemen önce çalışanlara ve yatırımcılara sattı. Bu, şirket halka açılmadan önce çalışanların hisseleri önceden satın almasına benzer. Bu sırada bir çalışan yarı fiyatına token satışı yaptı. Düşük fiyata jeton satın alan Terra çalışanları LUNA ve diğerleri 100’lerce kat arttığı için ciddi kazanç elde etti. Bazı çalışanların sadece 2 milyon won yatırım yaparak 140 milyar won kar elde ettiği tespit edildi. Bu 2000 dolara yaklaşık 100 milyon dolar kazanç anlamı taşıyor.

Kripto Paraların Kötü Yüzü

LUNA olayı yatırımcılar için tam bir ders oldu ve ortaya çıkan gerçekler bazı projelerin ne kadar kirli ellere sahip olduğunu gösteriyor. LUNA ifşalarına dönersek Savcılar, blockchain geliştiricileri ve tasarım yöneticileri olarak çalışan birkaç çalışanın bu kadar astronomik karlar elde ettiğine ve sürecin yasa dışılığını araştırdığına inanıyor. Bu normal bir yatırım performansı değil, ancak CEO Kwon Do-hyung da dahil olmak üzere yöneticilerin ve çalışanların ‘örgütsel sahtekarlığı’ olması muhtemel.

Savcılar, Terra ile ilgili tokenleri elden çıkarmadan önce fiyatı mümkün olduğunca artırarak kâr elde ettiklerini ve bunu bilmeyen sıradan yatırımcıların zarar ettiğini düşünüyor. Bu nedenle savcılık, çalışanların kazandıkları malvarlıklarından ‘suç geliri’ olduğundan şüphelenilenleri belirleyerek kovuşturma öncesi ipotekleyecek.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: FTX CEO’su Mektup Gönderdi!
Son Dakika: FTX CEO’su Mektup Gönderdi!
Son Dakika: CZ’den Binance Coin (BNB) Açıklaması!
Son Dakika: CZ’den Binance Coin (BNB) Açıklaması!
Shiba İçin Korkutan Gerçekler! Yerini ve Değerini Kaybetmeye Devam Ediyor!
Shiba İçin Korkutan Gerçekler! Yerini ve Değerini Kaybetmeye Devam Ediyor!
FTT Fiyat Analizi: Düşüş Devam Edecek Mi?
FTT Fiyat Analizi: Düşüş Devam Edecek Mi?
Yine Bildi, Bundan Sonra? Bugün Yaşanan Kripto Para Düşünü Doğru Tahmin Etti!
Yine Bildi, Bundan Sonra? Bugün Yaşanan Kripto Para Düşünü Doğru Tahmin Etti!
Kripto Paralar Neden Düştü? Yaşanan Düşüş Derinleşecek Mi?
Kripto Paralar Neden Düştü? Yaşanan Düşüş Derinleşecek Mi?
Sıcak Gelişme: FTX TR Kullanıcılarına Kötü Haber! İşlemler Askıya Alındı!
Sıcak Gelişme: FTX TR Kullanıcılarına Kötü Haber! İşlemler Askıya Alındı!
Son Dakika: Binance CEO’su Bunu Yapacağız Dedi! Düşüşten Sonra Şok Açıklama!
Son Dakika: Binance CEO’su Bunu Yapacağız Dedi! Düşüşten Sonra Şok Açıklama!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022