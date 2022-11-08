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Kripto para piyasaları büyük bir şok sürecinde ve Bitcoin fiyatı 17.000 dolara kadar düştü. En son haziran ayında benzer bir olay yaşamıştık. Yatırımcılar sadece 1 yıl için kripto para piyasalarının en az 5 yıllık yıkımını yaşadı. Bugün gelen FTX haberi CFTC tarafından soruşturmaya başlandı. Bu gelişme kripto paraları hatta NASDAQ borsasını düşürdü.

Terra Haberleri

Kripto para birimi Terra Luna’yı yaratan Kwon Do-hyung, dün savcılığın soruşturmasına atıfta bulunarak, doğrudan fiyat manipülasyonu emri verdiği bir durum olduğunu bildirdi. CEO Kwon’a ek olarak, savcılık, Terra’da çalışan ‘sıradan çalışanların’ yasadışı yatırımlar yoluyla astronomik karlar elde ettiğini tespit etti. Savcılar, bazı çalışanların 2 milyon won yatırım yaparak 140 milyar won kazandığını söyledi.

Temmuz 2019’da Luna Coin genel yatırımcılara açıldı ve borsalarda işlem görmeye başladı. Ardından, 2020’nin sonunda Mirror Token ve takip eden yılda Anchor Token gibi ‘Terra ile ilgili’ kripto paralar piyasaya sürüldü. Ancak Terra, bu tokenleri lansmandan hemen önce çalışanlara ve yatırımcılara sattı. Bu, şirket halka açılmadan önce çalışanların hisseleri önceden satın almasına benzer. Bu sırada bir çalışan yarı fiyatına token satışı yaptı. Düşük fiyata jeton satın alan Terra çalışanları LUNA ve diğerleri 100’lerce kat arttığı için ciddi kazanç elde etti. Bazı çalışanların sadece 2 milyon won yatırım yaparak 140 milyar won kar elde ettiği tespit edildi. Bu 2000 dolara yaklaşık 100 milyon dolar kazanç anlamı taşıyor.

Kripto Paraların Kötü Yüzü

LUNA olayı yatırımcılar için tam bir ders oldu ve ortaya çıkan gerçekler bazı projelerin ne kadar kirli ellere sahip olduğunu gösteriyor. LUNA ifşalarına dönersek Savcılar, blockchain geliştiricileri ve tasarım yöneticileri olarak çalışan birkaç çalışanın bu kadar astronomik karlar elde ettiğine ve sürecin yasa dışılığını araştırdığına inanıyor. Bu normal bir yatırım performansı değil, ancak CEO Kwon Do-hyung da dahil olmak üzere yöneticilerin ve çalışanların ‘örgütsel sahtekarlığı’ olması muhtemel.

Savcılar, Terra ile ilgili tokenleri elden çıkarmadan önce fiyatı mümkün olduğunca artırarak kâr elde ettiklerini ve bunu bilmeyen sıradan yatırımcıların zarar ettiğini düşünüyor. Bu nedenle savcılık, çalışanların kazandıkları malvarlıklarından ‘suç geliri’ olduğundan şüphelenilenleri belirleyerek kovuşturma öncesi ipotekleyecek.