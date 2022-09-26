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Kısa süre önce Terra kurucusu Do Kwon resmi hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Son olarak hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ve Interpol tarafından arandığı iddia edilen Kwon, tüm bu iddiaları geçmişte reddetmişti. Peki bugün yaptığı açıklamalarda ne diyor? Do Kwon nerede olduğunu açıkladı mı? Alaycı tavrıyla son yaptığı açıklamalar haberimizde.

Terra Kurucusu Açıklama

Saat 20:05’te kendisine “nerede saklanıyorsun” yazan bir kullanıcıya cevap verdi. Do Kwon, oturma odasında olduğunu ve kod yazdığını söyleyerek saklanmadığını iddia etti. Farklı bir kullanıcı ise kendisine kırmızı bülten hakkında bir soru yöneltti. Do Kwon şunları söyledi;

“İsmimi Interpol’ün sitesinde aratıyorum ve herhangi bir sonuç göremiyorum? Interpol bazı bültenleri halka açıklamıyor diyorsunuz peki benim hakkımda arama olduğunu nereden çıkardınız? Saklanmak için bir çaba sarf etmiyorum alışveriş merkezine çıkıyorum, yürüyüşler yapıyorum”.

Do Kwon kendisine yöneltilen “halen Singapur’da mısın?” sorusuna ise yanıt vermedi. Daha önce Güney Kore savcılığı Kwon’u yalancılıkla suçlamış ve nerede olduğunu bilmediklerini açıklamıştı.

LUNA ve LUNC Yorum

Kısa süre önce LUNC fiyat tahmini hakkında bir makale paylaşmıştık. LUNC eğer Binance haberinin etkisiyle 0,00031 doların üzerinde tutunabilirse 0,0006 dolara kadar yeni bir spekülatif yükseliş yaşayabilir. Ancak Terra 2.0 (LUNA) için durum çok daha karışık. Yazı hazırlandığı sırada LUNA %17 artışla 2,7 dolardan alıcı buluyor. Terra kurucusunun açıklamalarının fiyata herhangi bir etkisi olmadı.

Binance haberiyle eski ve yeni LUNA’nın fiyatı artış gösterdi. Ancak Interpol’ün resmi olarak Do Kwon hakkında bir arama kararı duyurması tokenlerin fiyatını olumsuz etkileyebilir. Güney Kore savcılığı resmi kanallardan yaptığı duyuruya göre kırmızı bülten için zaten başvuruda bulundu. Sürecin netleşmesi birkaç haftayı bulabileceği için Do Kwon’u yalanlayacak yeni bir gelişme görmeyebiliriz. Daha önce uyardığımız gibi, LUNA ve LUNC fiyatları spekülatif hareketlere müsait ve yatırımcıların oluşacak volatilitede ciddi kayıplar yaşaması olası görünüyor.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 19.100 doladan alıcı buluyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise 932 milyar dolardır.