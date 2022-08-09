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Son Dakika: Sosyal Medya Devi Kripto Para Borsasıyla Anlaştı!

Sosyal medya devinden heyecanlandıran ortaklık adımı. Yeni kripto paralar mı geliyor=
16:12
9 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Instagram’ın NFT desteğinin ardından farklı bir sosyal medya devi kendi kripto topluluğu için harekete geçti. Kripto para piyasalarının artan benimsenmesi tüm sosyal medya şirketlerinin dikkatini çekti. Twitter’ın NFT desteği ve kripto para bağışının ardından, Instagram NFT entegrasyonunu başlattı. Şimdi ise dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri son yaptığı anlaşmayla gündemde.

Reddit Topluluk Puanları

FTX‘in devasa bir ayı piyasası satın alma çılgınlığına girişmesinin son örneğinde, kripto borsası Reddit ile bir anlaşma yaptı. Kriptodan fiat’a değişim platformu FTX Pay, kullanıcıların Reddit’in “Topluluk Puanları” tokenlerinde fiat kullanarak gaz ücreti ödemesine izin vermek için Reddit ve Arbitrum ile entegre oluyor. 2020’de kullanıma sunulan Topluluk Puanları, kullanıcıların ödülleri dağıtmasına ve sosyal platformla etkileşime girmesine olanak tanıyan blockchain tabanlı Reddit tokenlerdir.

Topluluk Puanları, alt dizinlerin aktif üyeleri ödüllendirmesine veya yönetim kararları almasına olanak tanır. FTX Ventures başkanı Amy Wu bir e-postada, “Kullanıcıların zincir üzerindeki Topluluk Puanlarıyla işlem yapabilmeleri için gasücretleri için ETH’a ihtiyaçları var ve FTX Pay bunu yapmalarına izin veriyor” dedi.

Topluluk Puanları şimdilik yalnızca r/cryptocurrency ve r/fortnite alt dizinlerinde yaşıyor, ancak Reddit’in bir bekleme listesi var. Reddit airdrop’ları aktif kullanıcıları hedefliyor. Arbitrum’un arkasındaki geliştirici Offchain Labs CEO’su Steven Goldfeder, Reddit’in kripto tokenleri etrafında yeni kullanım durumlarının ortaya çıkmasını umduğunu söyledi.

Yani artık tokenize edilmiş “Topluluk Puanları” dolaşımda olacak ve ilerleyen günlerde belki de borsalar tarafından işleme açılacak.

Reddit Tokenleri

Reddit sözcüsü, Topluluk Puanlarının yalnızca Reddit’teki topluluk yönetimi ve “itibar puanları” için kullanılması gerektiğini tokenleri satmanın ise kullanım şartlarına aykırı olduğunu söylemişti. Bu kısıtlamanın temelinde SEC’in izinsiz menkul kıymet ihracı yaptırımlarına maruz kalma korkusu yatıyor olabilir.

Arbitrum‘un arkasındaki geliştirici Offchain Labs CEO’su Steven Goldfeder şunları söyledi;

“Tüm toplama ve güvenlik mekanizmasını oluşturduk, ancak başkalarının bu ekosistemde gelişmesine de izin veriyoruz. Topluluk Puanlarını destekliyor olmamız sadece Reddit ile sınırlı da değil. Diğerleri buna dahil olabilir. Örneğin, bir oyun geliştiricisi, oyun başlatıyorum ve oyunumdaki para birimi bu Reddit Topluluk Puanlarıdır diyebilir. Reddit’in devasa bir topluluğu var. Blockchain’de bir milyar kullanıcıyı nasıl edinirsiniz? Bu mevcut topluluklara dokunarak ve onları bu ekosisteme çekerek mümkün olabilir”.

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