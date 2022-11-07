SEC kripto paralara karşı en büyük zaferlerinden birini elde etti. Sırada diğer menkul kıymet davaları var.

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Kripto para yatırımcıları heyecanla bir emsal teşkil etmesi için bu davanın sonuçlanmasını bekliyordu. Karar bugün verildi. SEC davayı resmen kazandı. Kayıtsız menkul kıymetlere toplu davalarla savaş açmaya hazırlanan SEC etkileyici bir zafer kazandı. Peki davada neden SEC lehine karar verildi. Yargıç neler söyledi?

SEC Kripto Davasını Kazandı

SEC, geçtiğimiz Mart ayında LBRY’ye LBC tokenini federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ederek sattığı iddiasıyla dava açtı. New Hampshire’dan bir yargıç pazartesi günü verdiği kararda, kripto startup’ı LBRY’nin yerel LBC token’larını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kaydolmadan satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğine hükmetti. LBRY Credits (LBC) token haberin ardından %35 oranında düştü.

SEC, Mart 2021’de LBRY’ye dava açarak LBC tokenlerinin menkul kıymet olduğunu ve startup’ın bunları kuruma kaydolmadan satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia etti. Ve bunu önümüzdeki dönemde daha fazla altcoin için tekrarlıyor olacak. LBRY, LBC tokenlerinin menkul kıymet olmadığını ve SEC’in LBC satışının menkul kıymetler yasalarına tabi olduğu konusunda kendisine adil bir bildirimde bulunmadığını ve böylece şirketin yasal süreç hakkını ihlal ettiğini iddia ederek geri adım attı.

Kripto Para Davası

New Hampshire Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Paul Barbadoro, Pazartesi günü verdiği kararda “hiçbir makul yargıcın SEC’in LBRY’nin LBC’yi bir menkul kıymet olarak sunduğu iddiasını reddedemeyeceğine ve LBRY’nin adil bir bildirimde bulunmadığına dair kanıtlanabilir bir savunması olmadığına” hükmetti.

LBRY ise kesinleşen kararın ardından “Kaybettik. Herkesten özür dileriz” şeklinde bir tweet attı. SEC Başkanı Gensler aylardır kripto paraların çoğunun kayıtsız menkul kıymet olduğunu söyleyerek onu kendilerine gelmeye davet etti. Polkadot gibi bazı projeler SEC’e danışarak menkul kıymet statüsünden nasıl çıkabileceğine dair fikirler aldı, tokenlerini bundan sonra dağıttılar. Ancak neredeyse tüm altcoinler SEC’in menkul kıymet tanılamasına uyuyor. LBC örneği bize birçok davayı SEC’in kolayca kazanabileceğini gösteriyor. Ripple yatırımcıları ise heyecanla kararı bekliyor. Eğer Ripple net bir zafer elde edebilirse diğer kripto paralar da gelecekleri için bir ışık görebilir.