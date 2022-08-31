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Binlerce Bitcoin’in piyasaya aniden sürülmesi ve yatırımcıların bunları satma ihtimali kulağa nasıl geliyor? Mt.Gox olayının mağdurlarına dağıtılacak 137.000 Bitcoin hakkında yeni bir duyuru yayınlandı. Buna göre dağıtımlar için bir başlangıç tarihi belirlendi. Peki kripto para piyasalarını bu gelişme nasıl etkileyecek? Son gelişmenin detayları neler?

Mt.Gox Bitcoinleri

Bugün yapılan resmi duyuruya göre dağıtım 15 Eylül tarihinde başlayacak. Ancak sürecin ne kadar süreceğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Daha önce mütevelli heyeti tarafından yapılan açıklamada çalınan varlıkların tamının ödeneceği söylenmişti. Kabaca 140.000 Bitcoin ve 500.000 dolarlık fonun 15 Eylül tarihinden itibaren dağıtımına başlanması bekleniyor. 2014 yılında 850.000 Bitcoin çalındığında BTC bu kadar değerli değildi. Bugün ise tüm yatırımcıların satmak isteyebileceği kadar değerlidir. Fiyatın 2014 yıllından bu yana ciddi anlamda artmış olması yatırımcıları satışa yönlendirebileceği için kripto para piyasaları bu durumu negatif fiyatlıyor. Kademeli satış, OTC masaları üzerinden takas veya alternatif yollar açıklanabilir ancak şimdilik varlıkların BTC cinsinden iadesi gündemdedir.

Davayı takip eden Django Bits ise mütevelli heyetin bu denli büyük bir varlığı kısa sürede dağıtamayacağını ve bunu aylarca sürebileceğini düşünüyor. Zamana yayılan bir dağıtım planı kripto para piyasalarını çok daha az etkileyecektir.

Mt.Gox Bitcoinleri Ne Zaman Dağıtılacak

Süreç 15 Eylül tarihinde başlayacak olsa da bazı prosedürler var. Alacaklıların KYC doğrulamaları, banka bilgilerinin toplanması, hesap verilerinin karşılaştırılması, onaylar ve daha fazla inceleme. Yani ödemelerin bir anda yapılması ihtimali teknik olarak da zayıf görünüyor. Oldukça karmaşık olan bu süreçte birçok itiraz ve anlaşmazlığın da doğacağını düşünürsek mütevelli heyetinin işi gerçekten zor olacak.

Fakat, piyasaya aniden on binlerce Bitcoin sürülecek olmasa da yatırımcıların önemli bir kısmı 15 Eylül tarihi yaklaştıkça bu FUD’un etkisi altına girmeye başlayabilir. Bu durum büyük oyuncuların küçükleri ters köşe yapması için iyi bir fırsat olacaktır. Eylül ayına sadece saatler kaldı ve Bitcoin fiyatının bu 15 günlük süreçte nasıl bir performans sergilediğini yaşayarak göreceğiz.