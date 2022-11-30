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Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, ayı piyasasına meydan okuyan şirketler heyecanlandıran adımlar atmayı sürdürüyor.

Sandbox Kurucusu Animoca Brands: 2 Milyar Dolarık Fon!

Dijital eğlence, blok zincir ve oyunlaştırma alanında Asya Pasifik bölgesindeki lider şirketlerden biri olan Animoca Brands kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Yat Siu’ya göre, şirket, metaverse işletmelerine yatırım yapmak için 2 milyar dolara kadar bir fon başlatmayı planlıyor. Birçok blok zinciri şirket ve projesine yatırım yapan Animoca, metaverse platformu Sandbox’ın da en büyük hissedarı konumunda. Animoca, kullanıcıların dijital arazi parselleri satın almalarına ve NFT kullanarak bunları dekore etmelerine olanak tanıyan Sandbox metaverse oyunuyla tanınır. Animoca’nın yatırımcıları arasında Singapur devlet fonu Temasek, ABD’nin GGV Capital’i ve Güney Kore’nin Mirae Asset Management. Yeni fon ile şirket 5 milyar doların üzerinde bir değere sahip olsu. Tokyo’da Nikkei Asia ile yaptığı bir röportajda Siu, şirketin Animoca Capital adlı bir fon kurmayı planladığını ve ilk yatırımının gelecek yıl yapılması beklendiğini söyledi. Metaverse, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği ve gerçek dünyaya benzer mal ticareti yapabileceği bir sanal gerçeklik alanını ifade eder. Daha fazla şirket, büyüyen fırsatlardan yararlanmak için metaverse dünyasına giriyor.

2014 yılında kurulan Animoca, blockchain teknolojisini kullanan ve Web3’ün öncüsü olarak görülüyor. Şirket, ikincil NFT pazar platformu OpenSea ve Dapper Labs gibi Web3 işletmelerine yaklaşık 380 yatırım yaptı. Ancak Siu, bu yatırımların asıl amacının kar peşinde koşmak yerine Web3’ün “ekosistemini geliştirmek” ve aktif bir pazar yaratmak olduğunu söyledi. Siu, fonun yatırımcıların Web3 şirketlerine erişmesi için daha fazla fırsat yaratacağını söyledi. FTX kriziyle ilgili olarak Siu, Animoca’nın “ekosistemi desteklemek için” Binance liderliğindeki Web3 kurtarma fonuna 10 milyon dolar katkıda bulunacağını söyledi. Şirketinin duruma göre katkısını artırabileceğini de sözlerine ekledi. Siu, kripto endüstrisinin toparlanacağını belirtti.