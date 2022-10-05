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Son Dakika: Kripto Paralar Neden Düşüyor? Tüm Detaylar ve Beklentiler!

Kral kripto para birimi yeniden düşüyor. Altcoinler yeniden erimeye başladı.
17:48
5 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yeniden 20.000 doların altına düştü. Kripto para yatırımcılarının sevinci maalesef kısa sürdü. Fed Üyesi Mary Daly tarafından yapılan açıklamalar piyasadaki iyimser havayı dağıttı. Peki Daly neler söyledi? Kripto paralar için düşüş daha ne kadar devam edecek? Yatırımcıların merak ettiği tüm detaylar haberimizde.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Fed Üyesi Mary Daly tarafından yapılan konuşma Bitcoin fiyatına direkt olarak etki etti. ABD doları endeksi ise 110 seviyesinden 111,7’ye kadar tırmandı. ABD borsaları negatif açılış yaptı ve tüm bu gelişmeler kripto paraların düşüşüne yol açıyor. Peki Fed üyesi Daly neler söyledi?

  • Önümüzdeki yıl için olası gevşeme ihtimaline kapı kapadı. Faiz oranlarının gerektiği kadar yükseltileceğini söyledi.
  • Enflasyon hedefine ulaşana kadar Fed, sıkı para politikasını sürdüreek.
  • 2023 yılında faizlerde indirim söz konusu olmayacak.
  • Cuma günü açıklanacak olan işsizlik oranını takip edeceğiz. Eğer işe alımlar yavaşladıysa bu Fed’in sevindirici olacaktır. Beklenti %3,7 ve Cuma 15:30’da açıklanacak.

Bu ay Fed toplantısı olmamasına rağmen Fed üyeleri tarafından yapılan açıklamalar piyasaya yön vermeye devam ediyor.

Resesyon Endişeleri ve Bitcoin (BTC)

Enflasyona karşı Bitcoin iyi bir alternatif olmadı. Fed’in faiz artışlarıyla birlikte Bitcoin fiyatı hızla düşmeye devam etti. Ancak birçok yatırımcı enflasyon bu denli şiddetlenip Fed 180 derece dönmeden önce Bitcoin fiyatının enflasyondan kaçanlar sebebiyle artacağını düşünüyordu. Resesyon anlatısı yine benzer bir sonuç doğurabilir. Fakat BM tarafından küresel resesyon uyarısı önem arz ediyor. Son birkaç gündür devam eden yükselişte bu açıklamanın da payı vardır.

Eğer Fed, artan resesyon riskini göze almayıp faiz artışlarına ara verirse bu durum Bitcoin gibi riski yüksek varlıkları yukarı taşıyacaktır. Ancak Önümüzdeki asgari 3-4 çeyrekte Fed’in böyle bir dönüş yapma ihtimali görünmüyor. Fed üyelerinin açıklamaları şahin duruşta gevşeme olmadığını gösteriyor.

Özellikle altcoin yatırımcılarının önümüzdeki yıl daha da şiddetlenecek resesyon gündemine hazırlıklı olması ve en kötü senaryoya göre alternatif planlarını geliştirmesi gerekebilir.

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