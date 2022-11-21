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FTX krizinin etkileri devam ederken, domino etkisi söylentileri ivme kazanıyor. Ayrıca FTX hack’iyle ilgili gelişmeler de endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Ethereum, Düşmeye Devam Ediyor!

Dün on chain veriler FTX hack’iyle bağlantılı cüzdandan 30.000 ETH’den fazla varlığın satılarak büyük bölümünün Bitcoin’e (BTC) dönüştürüldüğünü ortaya koymuştu. Bu satış baskısının sonucu olarak, Ethereum %7 oranında düşüşle 1.140 dolara kadar düştü. Yeni haftaya da satış baskısı altında başlayan ETH, an itibariyle yine ivme kaybederek 1.113 dolardan işlem görüyor. Bugün ise farklI bir gelişme yaşanıyor. FTX Hacker’ı başka bir adresten renBTC için ETH satmaya devam ediyor. Ethereum tabanlı bir token olan renBTC fiyatı 1 BTC’ye sabitlenmiştir. Kısacası renBTC’nin hedefi Bitcoin’i Ethereum ağında kullanılabilir hale getirmektir. FTX hackerı, 35. en büyük Ethereum balinası olmuştu.

FTX i iflas başvurusu yapmasının ardından siber saldırıya uğrayan platformdan 600 milyon dolara yakın kripto para çalınmıştı. Güncel on chain verileri ise çalınan ETH’lerin büyük bir kısmının Bitcoin’e çevrildiğini gösterior. Hacker’lar geçen hafta ise çaldığı stablecoin’leri Ethereum’a çevirmişti. FTX kaynaklı tedirginlik, kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. Uzmanlara göre, şirketin, 3 milyar doların üzerinde borcu olması, sektörde domino etkisi yaratabilir. Bu da faklı projelerin iflası anlamına geliyor. BlockFi’nin iflas başvurusuna hazırlandığına dair haberler, endişe yaratmaya devam ediyor. Ayrıca kurumsal şirketlere likidite sağlayan Genesis’in kredi bölümüyle ilgili çekim işlemlerini askıya aldığını duyurması, domino etkisinin ilk belirtsi olarak nitelendirildi. Mevcut durum, kripto parasında güven sorununa yol açarken, regülasyon söylentileri ise ivme kazandı.