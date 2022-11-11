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  •   Son Dakika! FTX’te Kritik Gelişme! Yeni LUNA Vakası Doğuyor! Resmen Harekete Geçildi!

Son Dakika! FTX’te Kritik Gelişme! Yeni LUNA Vakası Doğuyor! Resmen Harekete Geçildi!

Kripto para sektörü Terra (LUNA) krizinin yaralarını sarmaya çalışırken, ortaya çıkan yeni felaketler piyasayı sallamaya devam ediyor.
11:21
11 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektörü Terra (LUNA) krizinin yaralarını sarmaya çalışırken, ortaya çıkan yeni felaketler piyasayı sallamaya devam ediyor.

FTX: Toplu Dava! Aynı Hukuk Firması!

FTX krizi farklı bir boyut kazanırken, sürecin hukuk boyutu da şekillenmeye başladı. Küresel bir yatırımcı hakları hukuk firması olan Rosen Hukuk Bürosu, iflasın eşiğindeki FTX’e toplu dava açmak için kolları sıvadı. Menkul kıymet ve dolandırıcılık iddialarını kapsayacak davada çok sayıda yatırımcının temsil edilmesi bekleniyor. Bir basın açıklamasına göre, Rosen’in FTT yatırımcılarının kayıplarını geri almak ve suçluları adalet önüne çıkarmak için FTX‘e dava açacak. Duyuruda, “Rosen Hukuk Bürosu, yatırımcı kayıplarının geri alınmasını isteyen toplu bir dava hazırlıyor” denildi.

Hukukçulara göre, FTT yatırımcıları, tazminat alma hakkına sahip. 100 bin doların üzerinde büyük kayıplar yaşayan FTT yatırımcılarının, toplu dava hakkında daha fazla bilgi için Rosen’in baş avukatı Phillip Kim ile iletişime geçmeleri tavsiye edildi. Ayrıca, FTT çöküşünün kurbanlarından, kripto para davaları konusunda uzman nitelikli danışmanları seçmeleri isteniyor. Yatırımcılara, avukat seçiminde kripto para ve menkul kıymet davalarında daha önce deneyimi olan, emsal davalarda başarı göstermiş ve hukuksal referansı olan danışmanlık firmaları seçmeleri tavsiye edildi.  Rosen, kripto paralar ile ilgili birkaç davaya dahil oldu. Hukuk firması, çöken Terra projesinin arkasındaki ekip olan TerraForm Labs yöneticilerine karşı açılan toplu davada önemli bir rol oynadı.

Alameda Research: Daha Büyük Endişe Kaynağı!

Raporlara göre, FTT yatırımcıları hafta sonu boyunca büyük kayıplar yaşadı. 25 dolar civarında işlem gören FTT, Binance’in FTT’deki pozisyonunu tasfiye edeceğini açıklamasının ardından bu hafta 2.2 dolara düştü. Duyuru, Alameda Research’ün bilançosunda 6 milyar doları aşan büyük bir boşluk da dahil olmak üzere FTX ve yöneticileri için önemli bir borç krizine yol açtı. FTX‘in borsada her şeyin yolunda olduğunu iddia etmesine rağmen, kullanıcıların FTX’in iflasla karşı karşıya kalması korkusuyla fonlarını ticaret platformundan çıkardıkları görüldü.

Birçok yatırımcı, FTX iflas ederse fonlarını kaybetmekten endişe ederken, bazı uzmalar endüstrinin Alameda Research’ün olası çöküşü konusunda daha fazla endişelenmesi gerektiğini vurguladı. Alameda Research, tüm kripto para piyasasını riske atacak çok sayıda kripto para projesine önemli bir yatırım yapıyor. ABD adalet bakanlığı ve SEC’in FTX çöküşünü araştırdığını ve Tether’in yetkililerin talebi üzerine FTX USDT hesaplarını dondurmaya başladığını hatırlayın. FTT, son 24 saat içinde %10’un üzerinde artışla 3.28 dolardan el değiştiriyor.

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