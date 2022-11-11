Kripto para piyasası bu yıl sık sık ‘kurtarma planı’ ifadesini duydu. Hem Terra (LUNA) krizi hem de Three Arrows Capital gibi şirketlerin yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle, piyasa büyük darbe aldı. Fed’in para politikası yüzünden zaten sendeleyen Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler, FXT krizi nedeniyle iyice bataklığa saplandı. Kripto gazetecisi Wu Blockchain’in haberine göre, FTX‘in kurumsal satış başkanı Zane Tackett, kurumsal müşterilere gönderdiği mesajda Salı günü istifa ettiğini duyurdu. Borsada meydana gelen krizi öngöremediğini belirten yönetici, birçok departmandaki çalışanlarında istifa ettiğini ve şu anda elinden bir şey gelmediğini söyledi.