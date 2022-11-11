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Son Dakika! FTX’te Deprem Başladı! İşte Kritik Gelişme!

FTX krizi dünya basınında gündemlerden düşmezken, küresel çapta 3. en büyük borsa konumunda olan kurumda yeni gelişmeler meydana geliyor. 
14:48
11 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika
FTX krizi dünya basınında gündemlerden düşmezken, küresel çapta 3. en büyük borsa konumunda olan kurumda yeni gelişmeler meydana geliyor.

İçerik Rehberi

İstifa Depremi!

Kripto para piyasası bu yıl sık sık ‘kurtarma planı’ ifadesini duydu. Hem Terra (LUNA) krizi hem de Three Arrows Capital gibi şirketlerin yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle, piyasa büyük darbe aldı. Fed’in para politikası yüzünden zaten sendeleyen Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler, FXT krizi nedeniyle iyice bataklığa saplandı. Kripto gazetecisi Wu Blockchain’in haberine göre, FTX‘in kurumsal satış başkanı Zane Tackett, kurumsal müşterilere gönderdiği mesajda Salı günü istifa ettiğini duyurdu. Borsada meydana gelen krizi öngöremediğini belirten yönetici, birçok departmandaki çalışanlarında istifa ettiğini ve şu anda elinden bir şey gelmediğini söyledi.

ABD’i gazeteci Teddy Schleifer  Twitter’da  FTX’in fon ekibinin istifa mektubunu sunduğunu paylaştı. Ripple’ın baş teknoloji sorumlusu David Schwartz, bazı FTX çalışanlarının Ripple‘da kariyerlerine devam edebileceklerini ima etti. Uzmanlara göre, FTX krizi piyasaları olumsuz etkilemeye devam edecek.

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