FTX çöktü ama laneti bitmedi. Kripto paralar şimdi de bu yüzden düşüyor. Ayrıca devamı gelebilir.

Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX saldırganının kurucu SBF olduğu düşünülüyor ancak bunu destekler mahiyette kanıtlar henüz yok. Şimdilik anonim olan saldırgan 2 gündür yaptığı hamlelerle kripto paraların çok daha büyük kayıplar yaşamasına neden oldu. Altcoinler önemli ölçüde düştü ve muhtemelen daha fazlası için hazırlık yapıyor. İlerleyen saatlerde büyük bir düşüş daha görebiliriz.

Kripto Paralar Düşüyor

FTX saldırganı elindeki tüm ETH varlıkları 15.000’lik partiler halinde farklı cüzdanlara dağıtıyor. Satışa hazırlanıyor olabilir. Bitcoin 16.000 doların altına indi.

Saldırgan kripto para yatırımcılarına iki gündür adeta kabusu yaşatıyor. Dün elindeki ETH varlıkları renBTC’ye dönüştüren hacker şimdi de 12 farklı adrese 15.000’erlik partiler halinde taşıyor. Bunların satış amaçlı olarak taşındığı düşünülüyor ve kripto paraların fiyatı hızla düşüyor. Kaos ve saldırganın hızlanan satışları yatırımcıları endişelendiriyor. Altcoinler ilerleyen saatlerde daha fazla kayıp yaşayabilir.

Kripto Paralar Düşer Mi?

Saldırgan bu transferleri 3 amaç uğruna yapıyor olabilir. Birincisi dün ve bugün yaptığı gibi bunları renBTC’ye dönüştürüp Bitcoin ağına taşıyabilir. İkincisi ETH varlıkları direkt olarak DeFi protokolleri üzerinden gizliliğini koruyarak satabilir. Üçüncüsü ise parçalar halinde Tornado Cash gibi kripto mikserlerine taşıyarak izini kaybettirebilir. Üçüncü seçenek ilerleyen dönemde kripto para DeFi endüstrisinin ABD tarafından daha fazla baskıya maruz kalmasıyla sonuçlanabilir. İlk iki senaryoda ise 218 milyon dolarlık satış baskısıyla muhtemelen Bitcoin ve altcoinler daha fazla düşüş yaşayacaktır.

Kripto paraların kümülatif değeri 250 milyar doların üzerinde düştü ve bugün 790 milyar dolar seviyesine indi. Bitcoin piyasa hakimiyeti ise dün %40’ın üzerine çıktı. Bu iyi değil çünkü BTC hakimiyetinin böyle yükselmeye devam etmesi ilerleyen günlerde altcoinlerin daha da ciddi kayıplar yaşayabileceği anlamına geliyor.

Hacker’ın daha önce Bahamalar hükümeti olduğu iddia edilmişti ancak bunu destekler mahiyette bir kanıt sunulamadı. Saldırganın FTX yetkililerinden birisi olduğu ve elindeki bilgilerle kolayca cüzdanları boşalttığı düşünüyor. Bu SBF, ortakları veya yetkili bir çalışan olabilir. FTX’in bozuk kurumsal yapısını göz önünde bulundurursak SBF olma ihtimali çok daha yüksektir. Saldırganın elindeki 218 milyon dolarlık varlığı tüketmesi piyasa için acı verici olacağa benziyor.