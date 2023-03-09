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Son Dakika: Fed Kripto Para Açıklamaları! Yine Mi?

Fed kripto paraların bankalar üzerindeki risklerini acı bir şekilde tecrübe etti. İlk açıklamalar geldi.
18:19
9 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu hafta Fed Başkanı ve üyelerinin açıklamaları gündemde fazlasıyla yer etti. Birkaç dakika önce yeni açıklamalar geldi. Fed son Silvergate Bank iflasıyla kripto paraların artık neden düzenlenmesi gerektiğini daha iyi anladı.

Fed Kripto Para Açıklaması

Fed üyesi Barr yazı hazırlandığı sırada kripto paraları konu alan önemli açıklamalarda bulunuyor. Şu ana kadar şunları söyledi;

“Son deneyimler kripto paranın bankalar için risk oluşturabileceğini gösteriyor, ancak bu risk şimdiye kadar sınırlı kaldı. Kripto teknolojisi potansiyel dönüştürücü etkilere sahip ancak “uygun kurallar” gerektiriyor. Bankalar kripto riskleriyle karşı karşıya kalabilir. Bankaların kripto para birimi işlemlerine başlamadan önce hükümeti bilgilendirmesi bekleniyor. Fed, bankaların doğrudan kripto varlıklarına sahip olmasını riskli bulacaktır. Bankaların kripto ile ilgilenmeden önce Fed’e bildirimde bulunmaları bekleniyor. Bazı yeni finansal teknolojiler ödeme sistemlerini hızlandırma potansiyeline sahiptir. Stablecoin’lerin riski büyük sorunlara yol açıyor.”

Michael S. Barr tarafından bugün yapılan açıklamalar kripto paralar özelindeydi. Özellikle Silvergate Bank’ın iflasıyla birlikte Fed’in kripto paralar konusunda daha somut adımlar atacağı günlere girmiş bulunuyoruz.

Kripto Para Düzenlemesi

Bugüne kadar Fed ve diğer yetkililer tarafından yeterince önemsenmeyen “kripto paraların düzenlenmesi hususu” artık onlarca yıllık bir bankanın iflasıyla yüzleşilmesi gerekilen bir soruna dönüştü. Eğer Silvergate Bank kredi borcunu ödeyemezse ABD vatandaşlarının 2 milyar dolarlık vergisi buharlaşacak. Kripto para borsalarındaki regülasyon eksiklikleri iflasların gerekçesi olarak gösteriliyordu. Peki bir bankanın kripto bağlantılı iflası?

Bu durum önümüzdeki günlerde ciddi tartışmaları beraberinde getirecek. Düzenleyicilerin üzerine düşünmesi gereken yasalar halen yürürlüğe girmiş değil. Daha da fecisi düzenlenmiş bir banka kripto paralarla bağlantılı şekilde iflas ediyor. Peki denetimler ve yasalar bu bankayı neden koruyamadı? Bugüne kadar bankaları kripto risklerinden koruyacak kuralları neden göremedik? İki sorunun da birçok ABD’li siyasi tarafından yetkililere yöneltildiğini göreceğiz.

FTX çöküşüyle birlikte kripto paraların regüle edilmesi hususu ciddiyet kazanmıştı. Silvergate Bank iflasıyla artık regülasyonların eli kulağında diyebiliriz. Düzenleme sonrasında yasal olarak kripto para şirketleriyle çalışabilecek bankalar bir sonraki boğa sezonunun başlangıcında önemli bir rol oynayabilir.

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