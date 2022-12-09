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  •   Son Dakika! Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried Tarih Verdi: Hazırım!

Son Dakika! Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried Tarih Verdi: Hazırım!

FTX krizinin yankıları devam ederken, iflas eden kripto para borsasının eski CEO'su Sam Bankman-Fried'den gelen açıklamalar gündeme oturdu. 
15:53
9 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika
FTX krizinin yankıları devam ederken, iflas eden kripto para borsasının eski CEO’su Sam Bankman-Fried’den gelen açıklamalar gündeme oturdu.

İçerik Rehberi

13 Aralık!

Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, 13 Aralık’ta ABD Meclis Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade vermeye hazır olduğunu söyledi. Ancak SBF yaptığı açıklamada “Hala birçok veriye ulaşamıyorum. Bu yüzden söyleyebileceklerim de kısıtlı. Ama eğer bir işe yarayacaksa, 13’ünde gerçekleşecek komite toplantısına katılabilirim.” ifadelerini kullandı. Kongre Üyesi Maxine Waters’ın tweet’ine yanıt olarak bir dizi tweet’te, SBF FTX ABD’nin finansal durumu ve ABD’li müşteriler hakkında açıklamalar yapacağını söyledi.

FTX kurucu ortağı, mağdur durumdaki müşterilerin paralarının geri ödenmesi için nelerin yapılabileceği ve krizine neden olan faktörlere de ışık tutacağını ifade etti. Binance CEO’su CZ’nin tweet’lerine de yanıt veren SBF, CZ’yi yalancılıkla suçlarken iflas öncesi ortaklık  sürecinde sergilediği taktik ve yöntemlerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını iddia etti.

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