Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, 13 Aralık’ta ABD Meclis Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade vermeye hazır olduğunu söyledi. Ancak SBF yaptığı açıklamada “Hala birçok veriye ulaşamıyorum. Bu yüzden söyleyebileceklerim de kısıtlı. Ama eğer bir işe yarayacaksa, 13’ünde gerçekleşecek komite toplantısına katılabilirim.” ifadelerini kullandı. Kongre Üyesi Maxine Waters’ın tweet’ine yanıt olarak bir dizi tweet’te, SBF FTX ABD’nin finansal durumu ve ABD’li müşteriler hakkında açıklamalar yapacağını söyledi.

FTX kurucu ortağı, mağdur durumdaki müşterilerin paralarının geri ödenmesi için nelerin yapılabileceği ve krizine neden olan faktörlere de ışık tutacağını ifade etti. Binance CEO’su CZ’nin tweet’lerine de yanıt veren SBF, CZ’yi yalancılıkla suçlarken iflas öncesi ortaklık sürecinde sergilediği taktik ve yöntemlerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını iddia etti.