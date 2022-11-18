Dünya devlerinin gözü halen kripto paralarda, Bitcoin düşüşüne rağmen yeni bir hedge fon bu alana geliyor.

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Bitcoin fiyatı haberden pek etkilenmiş gibi görünmese de dev şirketlerin kripto paralara dair umutları devam ediyor. Bundan uzun yıllar önce kurulan dünyanın en büyük halka açık hedge fonu olma unvanına sahip bir yatırım şirketi bugün kripto paralara gireceğini açıkladı. Kaosa rağmen birilerinin risk iştahı artıyor.

Kripto Para Müjdesi

Bloomberg raporuna göre Man Group kendi kripto para hedge fonunu oluşturacak. Toplam 151 milyar dolarlık değeriyle kripto paralara giren son dev Man Group oldu. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, dünyanın en büyük halka açık hedge fonu firması, Andre Rzym liderliğindeki stratejiyi aylardır geliştiriyor. Firmanın bilgisayar destekli ticaret birimi AHL’nin fonu yılsonu gibi başlatmayı planladığını söyleyen kişiler, plan özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemediler.

Söz konusu kişilerden biri, Man Group’un AHL bünyesinde halihazırda kripto para vadeli işlemleri yaptığını ve özel fonu ancak karşı taraf risklerini değerlendirdikten sonra başlatacağını söyledi. İcra Kurulu Başkanı Luke Ellis geçen yıl firmanın kripto stratejilerinin ölçeklenebilir olup olmadığını değerlendirdiğini söylemişti.

Kripto Çöküşüne Rağmen

Bu hamle, FTX ve kardeş ticaret şirketi Alameda Research‘ün 11 Kasım’daki çöküşü finans sektöründe yankı bulmaya devam ederken geldi. Tiger Global Management, Third Point ve Altimeter Capital Management gibi hedge fonları, tasfiye memurlarının bu hafta var olmayan gözetimi ve müşteri fonlarının kötüye kullanımını işaret ettiği FTX için finansman turlarına katıldı. FTX’in çöküşü Bitcoin fiyatının %23 oranında düşmesine neden olmuştu. Altcoinlerde ise kayıplar çok daha büyük oldu. Bugün Fed üyesi Kashkari’nin yaptığı “kripto saçmalıktır” açıklamaları sebebiyle Man Group haberi fiyata etki etmemiş olabilir.

Bunun gibi dalgalanmalar hem yükselen hem de düşen piyasalarda para kazanmaya çalışan Man Group gibi hedge fonlar için iyi haber olabilir. Man’ın kripto fonu, Eylül sonunda yönettiği 138,4 milyar dolarla karşılaştırıldığında muhtemelen çok küçük kalacak. Man AHL’de ortak olan Rzym, yeni alternatif piyasaları belirlemek ve trade modelleri geliştirmekle görevlendirildi. Firmanın faiz oranı swapları, kredi temerrüt swapları, nakit tahvilleri ve afet tahvilleri gibi menkul kıymetlere genişlemesi üzerinde çalıştı. Kendisi 2005 yılından beri şirkette çalışmaktadır.