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  •   Son Dakika! DOGE’un Papucu Dama Atılabilir! Musk’tan Yeni Altcoin Projesi mi Geliyor?

Son Dakika! DOGE’un Papucu Dama Atılabilir! Musk’tan Yeni Altcoin Projesi mi Geliyor?

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, Elon Musk'ın bir sonraki hamlesine dair söylentiler heyecan yarattı. 
12:39
5 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, Elon Musk’ın bir sonraki hamlesine dair söylentiler heyecan yarattı.

İçerik Rehberi

Twitter Coin mi Geliyor?

Güncel verilere göre, kripto para piyasasında 20.000’den fazla altcoin bulunuyor. Geçen hafta yayımlanan Finbold raporuna göre, sert ayı piyasasına rağmen her hafta onlarca yeni coin piyasaya adım atıyor. Önde gelen platformlar da bu süreçte kendi token’larını çıkararak, hem kullanıcı etkileşimi ve marka vizyonu hem de finansal açıdan gelir elde etmek istiyorlar.

Örneğin Telegram Toncoin (TON) projesi ile ön plana çıkıyor. Ancak, son zamanlarda gündemden düşmeyen Elon Musk ve Twitter’dan da benzer bir hamle gelebilir. Twitter üzerindeki kodları araştırmasıyla ünlü olan Jane Wong, Twitter Coin‘e dair bulgular bulduğunu açıkladı. Sonuç olarak, Musk’ın yeni projesini açıklaması an meselesi olabilir.

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