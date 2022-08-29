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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri bu altcoini listeleyeceği için fiyatı hızlı bir artış yaşadı. Altcoin listelemeleri kripto paraların en zor günlerinde bile hızlı davranan yatırımcılara ciddi kazanç fırsatları sunabiliyor. Peki hangi borsa tarafından bu altcoin listelemesi yapılacak. Tarih, saat ve diğer detaylar haberimizde.

Coinbase Altcoin Listeleme

Birkaç dakika önce ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase’in resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre yeni bir altcoin listelenecek. Listeleme yarın (30 Ağustos) Türkiye saatiyle 19:00’da yapılacak. Ooki Protocol (OOKI) isimli altcoin Binance gibi devlerden de temin edilebildiği için fiyatın hızlı yükselişi şaşırtıcı olmadı.

Listeleme müjdesinin ardından OOKI’nin fiyatı Binance borsasında 0,0072 dolardan 0,0084 dolara kadar yükseldi. 15 dakikalık mumda gelen ve %15’i aşan yükseliş şimdilik duruldu. Kar satışları sonrasında OOKI fiyatının dengesini bulması bekleniyor.

Ooki Protocol (OOKI)

Coinbase ve Binance gibi platformların yaptığı altcoin listelemeleri genellikle fiyat artışlarına sebep olur. Aynı zamanda bu listelemeler ilgili altcoin için bir güvenlik teyidi gibi de kabul edildiğinde dolayı daha fazla yatırımcıyı çeker. Özellikle Coinbase, ABD hisse senedi borsalarında da işlem gören bir şirket olmasından dolayı bu konulara daha fazla dikkat ediyor. Daha önce şirketin CEO’su menkul kıymet olmayan varlıkları listelediklerini ve SEC ile mümkün olduğunca güçlü iletişim kurduklarını söylemişti.

Yatırımcıları listeleme haberinin yayılmasıyla başlayan fiyat yükselişlerinde temkinli olması gerekir. Birçok erken dönem yatırımcısı bunu fırsat görerek elindeki varlıkları boşaltmaya başlar ve haber soğudukça altcoinin fiyatı da düşüş yaşayabilir.

OOKI bir DeFi protokolüdür. DAO olarak da çalışır, kullanıcılar protokolün kaderini etkileyecek adımları oylayarak kararlaştırır. Bu yönetişim tokeni sayesinde oylamalara katılabilir, stake geliri elde edebilirsiniz. 10,5 milyar toplam arzı olan OOKI’nin dolaşım arzı 3,34 milyardır. Son 1 yılda ise bu altcoin 0.002557 dolar ile 0.06397 dolar arasında hareket etti. Piyasa değeri sadece 25 milyon dolar olduğu için volatiliteye açıktır. ATH seviyesi 0.06397 dolardır ve 24 Aralık tarihinde bu seviyeye ulaşmıştır.