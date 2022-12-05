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Son Dakika: Dev Altcoin Halka Arzı İptal Etti!

Geçtiğimiz yıl heyecanla halka arz planlarını duyurmuşlardı. Bugün ise sürece noktayı koydular. Anlaşma iptal oldu.
16:20
5 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Biraz önce iptal duyurusu paylaşıldı. Circle’ın SPAC anlaşması sona erdi. Concord Acquisition Corp. başkanı Bob Diamond ve Circle konuyla ilgili açıklama yaptı. Circle en büyük stablecoinlerden USDC’nin ihraççısı olan şirkettir.

Circle Anlaşması İptal

Concord Acquisition Corp. başkanı Bob Diamond, “Circle, blockchain‘in finansal hizmetleri bozmasında kilit bir rol oynuyor” dedi.

“Circle’ın finans sektöründe güven ve şeffaflık inşa etmeye yönelik düzenleyici öncelikli yaklaşımına güvenim tam, ki bu hiç bu kadar önemli olmamıştı ve büyümeye devam ederken şirketin savunucusu olmaya devam edeceğim.”

Circle Internet Financial (Circle) ve halka açık özel amaçlı bir satın alma şirketi olan Concord Acquisition Corp bugün, ilk olarak Temmuz 2021’de duyurulan ve Şubat 2022’de değiştirilen iş birleşmesi tekliflerinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Concord’un tadil edilmiş ve yeniden düzenlenmiş kuruluş belgesi hükümleri uyarınca, Concord’un bir işletme birleşmesini tamamlamak için 10 Aralık 2022 tarihine kadar süresi bulunmaktadır. İşlem anlaşması ayrıca, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) işletme birleşmesi için S-4 tescil beyanını geçerli ilan etmesi halinde Concord’un bu tarihi 31 Ocak 2023’e uzatmak için hissedar oylaması isteyebileceğini belirtmektedir. Bugüne kadar S-4 tescil beyanı henüz yürürlüğe girmemiştir.

Önerilen iş birleşmesinin feshi hem Concord hem de Circle Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Circle duyuruda şunları yazdı;

“Concord güçlü bir ortak oldu ve bu süreç boyunca değer kattı ve Bob Diamond ve daha geniş Concord ekibinin tavsiye ve desteğinden yararlanmaya devam edeceğiz. Önerilen işlemin zaman aşımına uğraması bizi hayal kırıklığına uğrattı, ancak halka açık bir şirket olmak, Circle‘ın güven ve şeffaflığı artırmaya yönelik temel stratejisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu hiç bu kadar önemli olmamıştı.”

Circle Halka Açılamayacak

Circle, özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) Concord Acquisition Corp ile olan anlaşmasını feshetti ve böylece halka açılma planında geri adım attı. Firma bugün yaptığı açıklamada, anlaşmayı iptal etme kararının her iki şirketin yönetim kurulu tarafından onaylandığını söyledi.

Stablecoin ihraççısı, 2021 yılının temmuz ayında 4,5 milyar dolarlık bir değerleme ile halka açılmayı planladığını duyurmuştu. Firmalar bu yılın şubat ayında şartlarını değiştirdiklerinde değerleme daha sonra iki katına çıktı.

Concord Acquisition Corp, finansal hizmetler veya finansal teknoloji sektörlerindeki bir veya daha fazla işletmeyle birleşme, sermaye değişimi, varlık edinimi, hisse senedi alımı, yeniden yapılanma veya benzer bir iş birleşmesine girmek amacıyla kurulmuş özel amaçlı bir satın alma şirketidir. Finansal hizmetler ve kredi piyasalarında farklılaştırılmış uzmanlık yoluyla uzun vadeli değer arayan, borç ve öz sermaye yatırım stratejileri sunan bir yatırım şirketi olan Atlas Merchant Capital LLC’ye bağlı bir kuruluş olan Concord Sponsor Group LLC tarafından desteklenmektedir.

Concord, Aralık 2020’deki ilk halka arzında 276 milyon dolar topladı ve NYSE’de “CND” sembolü altında listeleniyor.

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