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ABD’nin en büyük kripto para borsası birkaç dakika önce yeni altcoin listeleme müjdesini verdi. Bu tarz duyurular fiyatların hızla artmasına neden olabiliyor. Bugüne kadar Coinbase tarafından listeleneceği duyurulan birçok altcoin %20 hatta %30’un üzerinde anlık kazançlar gördü. Peki yarın dev borsa hangi kripto parayı listeleyecek.

Listelenecek Altcoinler

Coinbase borsası yarın PYR Token için listeleme yapılacağını açıkladı. Haberin ardından altcoinin fiyatı 2,92 dolardan hızla 3,17 dolara kadar tırmandı. Bu arada BTC son ani düşüşünün ardından yeniden 16.300 doların üzerine çıktı. Olası ani düşüşlere yatırımcıların hazırlıklı olması gerekiyor. BlockFi iflası Bitcoin’in 16.000 doların altına inmesine neden olmuştu.

Coinbase halka açık bir şirkettir ve listelemeler öncesinde diğer borsalarda göre çok daha titiz davranmak zorunda. SEC’in soluğunu ensesinde hisseden şirketin yaptığı her listeleme duyurusu aslında ilgili kripto paranın kapsamlı bir şekilde incelendiğini de teyit ediyor. Altcoinler için Coinbase borsasında listelenmek önemli bir prestijdir. Popüler borsa rakibi FTX’in çöküşüyle birlikte artık pastadan daha büyük bir dilim alabilir. Bunu yapabilmesi için daha fazla altcoini müşterilerine sunması gerekiyor.

PYR Token Nedir?

Yazı hazırlandığı sırada Binance borsasında da işlem gören altcoinin tam adı Vulcan Forged PYR (PYR)’dir. Piyasa değerine göre en büyük 200 kripto para arasında yer alıyor. 50 milyonluk maksimum arza sahip ve bunun %54’ü dolaşımda. 24 saatlik işlem hacmi ise 20 milyon dolar ve listeleme haberinin ardından bu artmaya devam ediyor. Metaverse, NFT ve oyun alanında varlık gösteren projenin ATH fiyatı 49,7 dolardır. Geçtiğimiz yıl bugünlerde Metaverse çok daha hype olduğu için yatırımcılar ona yoğun ilgi gösteriyordu. Ancak yazı hazırlandığı sırada tüm zamanların en yüksek seviyesinin %94 altında alıcı buluyor.

VulcanVerse 10.000 arsadan oluşan bir Yunan-Roma fantezi bir metaverse alanıdır. Vulcan Forged, Yunanistan, İngiltere ve Ukrayna’ya dağılmış 30 çekirdek üyeden oluşur. Ana ofisi Atina, Yunanistan’da bulunuyor. Proje CEO Jamie Thomson tarafından yönetiliyor.