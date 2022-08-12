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  •   Son Dakika: Coinbase Az Bilinen Altcoini Paylaştı! Fiyatı Hızla Artıyor, Yüzde 40!

Son Dakika: Coinbase Az Bilinen Altcoini Paylaştı! Fiyatı Hızla Artıyor, Yüzde 40!

Piyasa değeri düşük, az sayıda yatırımcı biliyor. Coinbase tarafından paylaşılan müjdeyle altcoin neredeyse fiyatını katladı. Hızla değer kazanıyor.
20:39
12 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase borsası şeffaflık gereği listeleme yapacağı altcoinlerin öncelikle yol haritasına ekliyor. Bu altcoinler ilerleyen süreçte borsada işlem açılıyor. Elbette yol haritasına eklenen her altcoinin platformda listelenmesi gibi bir zorunluluk yok. Ancak listelemeler yol haritasındaki altcoinlerden yapıldığı için bu gelişme yatırımcılar tarafından fırsat olarak görülüyor.

Coinbase Yeni Altcoin Listeleme

Coinbase borsası 20:30’da Ooki Protocol (OOKI)’ü yol haritasına eklediğini açıkladı. Haberin ardından altcoinni fiyatı Bitcoin karşısında değer kazanmaya başladı. Henüz 23 milyon dolarlık piyasa değeri olan az bilinen bu altcoin yazı hazırlandığı sırada 0,00918 dolardan alıcı buluyor. Fiyatın dolar karşısındaki kazanımı ise %40,2’ye ulaştı. Eğer Coinbase ilerleyen günlerde listeleme müjdesini verirse fiyat daha da artabilir.

Hali hazırda Binance borsasında işlem gören OOKI aşağıda gördüğünüz üzere 15 dakikalık mumda hızlı bir yükseliş yaşadı. Coinbase borsası hacim anlamında en büyüklerden olduğu için burada listelenen altcoinlerde anlık hızlı yükselişler görülebiliyor. Fakat OOKI mevcut fiyatıyla yatırımcılar bir erken dönem giriş imkanı veriyor olabilir. Henüz 23 milyon dolar gibi düşük bir piyasa değerine sahip olduğu için birkaç büyük alıcının fiyatı aşağı veya yukarı yönde hızla hareket ettirebileceğinin de bilincinde olmalıyız.

Az bilinen altcoin Binance borsasında 0,00931 dolara ulaştıktan sonra birkaç dakika içinde 0,0082 dolara düştü.

Ooki Protocol (OOKI)

Coinbase borsası tarafından listelenebilecek altcoinler arasına eklenen Ooki Protocol (OOKI) çok kısa süre içinde ciddi yükseliş yaşadı. İşlem hacmi yazı hazırlandığı sırada %630 artışla 26,6 milyon dolarda bulunuyor. Maksimum 10,5 milyar arzı olan Ooki Protocol (OOKI) bunun 3,34 milyarlık kısmını (%34) dolaşıma soktu. Binance, KuCoin gibi borsalardan temin edilebiliyor. ATH seviyesini ise 8 ay önce 0,06397 dolara ulaşarak belirlemişti. 12 Mayıs tarihinde kripto paralar büyük bir çöküş yaşadığı için 0,00255 dolara kadar düşen OOKI, 3 ay gibi kısa bir sürede %153,8 oranında artış yaşadı.

Peki Ooki Protocol (OOKI) nedir? DeFi protokolüdür. Kullanıcılar OOKI tokenlerini kullanarak stake geliri elde edebilir. Yönetim oylamalarına katılabilir. OOKI bir DAO hazinesine sahiptir, bunun yönetimi de token sahibi olan DAO katılımcıları tarafından yapılır.

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