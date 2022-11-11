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  •   Son Dakika: Bloomberg Binance Borsasını Hedef Aldı! Sıradaki O Mu?

Son Dakika: Bloomberg Binance Borsasını Hedef Aldı! Sıradaki O Mu?

Kripto para yatırımcılarını endişelendiren hamleler peş peşe geliyor.
18:07
11 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en hacim bakımından en büyük hatta FTX’in iflasıyla artık daha büyük borsası Binance bu yangından bir kıvılcım alır mı? Bloomberg son derece iğneleyici bir yazı kaleme aldı ve yayınlandığı dakika, saat verilmek istenen bir mesaja işaret ediyor. Kripto para yatırımcıları tedirgin, neler oluyor?

Binance Batar Mı?

Bloomberg FTX’in resmi iflasının ardından Binance borsasını iğneleyen bir makale yayınladı. Burada rezervlerdeki BNB ve BUSD varlıklarına dikkat çekerek FTX’in kendi tokenleriyle başladığı iflas yolculuğunu hatırlatıyor. Bloomberg haberinin manşeti şöyleydi;

“Binance rezervlerinin yarısını kendi tokenleri oluşturuyor. Veriler borsanın 74,7 milyar dolar değerinde token tuttuğunu gösteriyor. Bunun 23 milyar dolarlık kısmı BUSD ve 6,4 milyarı ise BNB’den oluşuyor”.

Haberin zamanlaması çok önemli, FTX resmi iflasını açıklayalı henüz 40 dakika geçmemişti ki Bloomberg bu iğneleyici makalesini yayınladı. Yatırımcılar ana akım tarafından Binance ve diğerlerinin daha fazla hedef alınmasından ve bu sürecin daha büyük bir yıkımı tetiklemesinden endişe ediyor.

Binance İflas Eder Mi?

Teknik olarak evet, kripto paraların volatilitesi bu alanda hizmet veren şirketlerin diğerlerine göre daha kolay iflas edebileceğini gösteriyor. Fakat Bloomberg açık bir şekilde Binance’ın yaşadığı bir likidite krizi olmamasına rağmen kinayeli bir makale kaleme alıyor. Peki ama neden? Bu makale eğer Binance için de bir “Bank Run” başlatırsa süreç daha karmaşık bir hal alabilir. Tüm yatırımcılar herhangi bir borsadan parasını çekmek istediğinde bunu başaramaz.

Bloomberg’in bu konuda dosyası kabarık, birkaç ay önce de Binance borsasının BNB ihracı nedeniyle SEC tarafından soruşturulduğunu iddia etmişti. CZ ise SEC tarafından kendilerine bazı sorular yöneltildiğini ancak bir soruşturma açılmadığını söyledi. Peki bundan sonraki hamle ne? Binance bu kaosun ortasında daha fazla hedef alınır mı? Yatırımcıların her ihtimale hazırlıklı olması gerekir. Pazar günü FTT token hakkında CZ Tweet attığında varlıklarınızı borsadan çekmek mantıklı bir hamle olabilir demiştik. Ancak bugün Binance borsasının FTX’e benzer bir sorunla karşı karşıya olmadığını görüyoruz. BUSD ve BNB, FTT ve SOL gibi varlıklara göre daha yüksek piyasa değerine, hacme sahip.

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