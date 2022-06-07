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Son Dakika: Bitcoin Yeniden 31.000 Dolar Oldu! Altcoinler Neden Yükseliyor?

Kripto paralar son gelen düşüşün ardından kayıplarını yeniden telafi etmeye başladı. Peki yükselişi tetikleyen gelişmeler nelerdi?
22:48
7 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları akşam gelen iki kritik haberle birlikte yeniden toparlanmaya başladı. Peki haberlerin detayları ne? Öncelikle ilk haber PayPal hakkındaydı. Kripto paraların yarım milyar kullanıcı tarafından daha aktif kullanılmasını sağlayan bu gelişme uzun vadede daha ciddi fiyatlamaları tetikleyebilir.

Altcoinler Neden Yükseliyor?

Bugün gelen Cidatel ve PayPal haberleriyle birlikte Bitcoin yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Cidatel yönetimi altında yaklaşık 50 milyar dolar bulunan ABD’nin en büyük varlık yönetim şirketlerinden biridir. Cidatel, kurumsal yatırımcıların daha güvenirlir şekilde kripto paralara yatırım yapmasına olanak tanıyacak. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 31.300 dolardan alıcı buluyor. En büyük kripto para biriminin yukarı yönlü hareketini tetikleyen haberleri son dakika olarak sizlerle paylaşmıştık.

Kripto paraları zorlu günler bekliyor ve gelen olumlu haberlerin etkisi beklendiği kadar uzun sürmeyebilir. Cuma günü ABD enflasyon verisi geliyor, önümüzdeki hafta ise FED faiz kararını açıklayacak. Yatırımcıların bu tarz ani yükselişlere çok daha dikkatli yaklaşması gerekiyor.

Yükselişi Tetikleyen Haberler

İlk gelişme PayPal kullanıcılarını ilgilendiriyordu. Yaklaşık yarım milyar kullanıcısı olan PayPal yaklaşık 2 yıldır kripto para yatırımına uygula üzerinden izin veriyor. Ancak bugün yaşanan gelişme platformu kripto para ekosisteminin daha da içine soktu. Artık PayPal kullanıcıları herhangi bir kripto para borsasına Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklarını çekebilecek. Veya farklı cüzdanlarında bulunan kripto varlıkları buraya taşıyacak.

İkinci büyük haber direkt olarak kurumsal yatırımcıları ilgilendiriyor. Cidatel, geleneksel finans alanında oldukça popüler ve itibarlı bir şirkettir. Cidatel gibi köklü ve büyük şirketler kurumsal müşterilerine kripto para yatırım ürünleri sunmak için ciddi çalışmalar yapıyor. Gerekli regülasyonlar henüz hayata geçmediği için bu tarz çalışmaların tamamı duyurulmuyor. Bazı kaynaklar bugün Cidatel’in planlarını ifşa etti. Yakın gelecekte Cidatel, kurumsal yatırımcılara büyük işlemleri sorunsuz şekilde yapabilecekleri bir ortam oluşturacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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