Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler devam ederken, hisse senetleri ve kripto para piyasalarında bugün gözler ABD’de açıklanacak istihdam raporuna çevrilmişti.

ABD’nin İstihdam Verileri Açıklandı!

Enflasyon ve resesyon ikilemi arasında zor günler geçiren ABD ve AB ekonomisinde, enflasyon endişesi yeniden odak noktası olurken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de tekrar 3 aylık hazine bonosu getirisinin üzerine çıktı. Fed’in Aralıkta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 47 seviyesine gerilerken, bankanın yüzde 53 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor. Dün açıklanan verilere göre ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ekim ile biten haftada 217 bine gerileyerek beklentilerin aksine düşüş kaydederken, bu durum Fed’in yüksek enflasyonu kontrol altına almaya yönelik agresif faiz artırımlarının, iç talebi yavaşlatmasına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

FOMC toplantısından sonra açıklama yapan Fed Başkanı Powell, işgücü piyasasının güçlü olduğuna dikkat çekmişti. Sektörel faaliyetlerde ivme kaybı olmasına rağmen istihdamın iyi olmasının da ekonomi için olumlu bir durum olduğunu vurgulayan Powell, gelecek aylarda faiz konusunda daha yavaş adım atacaklarını söylemişti. Tarım dışı istihdamın Ekim’de 200 bin kişi artış göstermesi bekleniyordu. Eylül’de 263 bin kişilik istihdam sağlanmıştı. Ücretlerin aylık %0,3 oranında artması beklenirken yıllık oranın da %5’in altına inmesi öngörülüyordu. Pandemi öncesi seviyeye gerileyen işsizlik oranın %3,6 olacağı tahmin ediliyor. Biraz önce açıklanan verilere göre:

ABD Tarım Dışı İstihdam: 261.000.

-Beklenti 200.000 idi.

-ABD’de işsizlik oranı yüzde 3.7 olarak açıklandı.

-Beklenti yüzde 3.6 idi.

ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam piyasası verileri kripto para piyasasında da merakla bekleniyordu. AlphaTrAI’nın baş yatırım yetkilisi Max Gokhman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, beklentilerden güçlü bir tarım dışı istihdam verisinin Bitcoin (BTC) fiyatını daha riskli seviyelere kadar çekebileceğini belirtmişti. BTC, an itibariyle 20.466 dolardan işlem görüyor.