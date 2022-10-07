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Dün yaptığımız uyarıda bu saatlere dikkat çekmiş olası volatilite konusunda uyarmıştık. Nitekim öyle de oldu. Saat 15:30’da ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik verileri açıklandı. Kral kripto para açıklanan veriler karşısında hızlı bir düşüş yaşadı. Peki verilerden ne anlamamız gerekiyor? Kripto para yatırımcılarını Kasım ayında neler bekliyor?

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bitcoin bugün 15:30’da açıklanan iki verinin ardından düşüş yaşadı. Tarım Dışı İstihdam verisi beklenenden yüksek geldi ve işsizlik oranı beklentinin altındaydı. Bu iki veri, Fed’in Kasım ayı toplantısında elini güçlendirecek. Yani açıklanan rakamlar Fed’in lehine olurken, kripto para topluluğunun aleyhineydi.

Tarım Dışı İstihdam verisi 263.000 geldi ancak beklenti 250.000’di. İşsizlik beklentisi ise %3,7 iken %3,5 açıkladı. Dün yaptığımız duyuruda bahsettiğimiz kötü senaryo gerçekleşti. Bitcoin fiyatı 15:55 itibariyle 19.500 dolardan alıcı buluyor. Fed hali hazırda işsizlik ciddi anlamda artmadan hızlı faiz artışlarına odaklandı. Geçtiğimiz dönemlerde birkaç yılda yapılan faiz artışları bu dönem sadece 2 çeyrekte yapıldı. Kasım ve aralık ayında bugün gelen verilerin de etkisiyle 100bp artış gündeme gelebilir. Öte yandan 13 Ekim tarihinde açıklanacak olan enflasyon verisi de faiz artışı için belirleyici olacak. Bu sebepten yatırımcıların 13 Ekim saat 15:30’da açıklanacak enflasyon verisine de odaklanması gerekir. Eğer Eylül enflasyonunun düştüğünü görürsek bu Fed’in yavaşlayabileceğini gösterir ve Bitcoin ile kripto paralar yükselir.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan aylık istihdam durumu raporu, Federal Rezerv’in ekonominin durumunu değerlendirirken izlenmesi gereken en önemli ekonomik göstergelerden biri haline geldi. ABD’li işverenler Eylül ayında, beklenenden biraz daha fazla, ancak yine de zayıflayan bir işgücü piyasasını yansıtarak 263.000 iş ekledi.

İş verisi ağustos ayından itibaren işe alımlarda önemli bir yavaşlama olduğunu ortaya koyuyor. Yani yükseliş olsa da gözle görülür bir büyüme yavaşlaması var. Bu Fed’in yumuşak iniş tezini destekliyor. Yüksek ücretler enflasyonist baskılara katkıda bulunurken, Federal Rezerv yetkililerinin dikkat ettiği bir diğer önemli rakam, ağustos ayında aylık bazda %0,3 artan ve Fed için olumsuz bir işaret olan saatlik kazançlar. Politika yapıcıların 40 yılın yüksek enflasyonunu kontrol altına alma umuduyla 75 baz puanlık veya 0,75 yüzde puanlık hızlı artışlarla faiz oranlarını artırmasıyla ABD finans piyasaları bu yıl düşüşte.

Ancak Fed yetkilileri, geri adım atmaya hazır olmadıklarını ve bunun nedenlerinden birinin sıkı işgücü piyasası olduğunu söylüyor. Buna göre kripto paraların en azından içinde bulunduğumuz çeyrekte ciddi bir yükseliş yaşaması pek mümkün görünmüyor.