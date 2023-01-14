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Son DAKİKA! Bitcoin 20.000 Doları Gördü! Sırada Ne Var?

Bitcoin, sonsuza kadar açığa satış yapmayı planlayan traderlara bugün büyük bir ders veriyor.
01:46
14 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının kralı Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 20.000 doları gördü ve psikolojik direnci test etti. Kasım ayındaki FTX çöküşünden bu yana 20.000 doları görmeyen fiyat yine kendinden bekleneni yaptı. Aylardır kripto paraların orta vadede 20.000 dolara tırmanamayacağını söyleyen analistlere rağmen Bitcoin bildiğini okuyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Sebep çok basit ve açık, Fed artık agresif faiz artışlarının sonuna geldi. 2023 yılı için hedeflediği %5,1 tavan faize 2 toplantıda yapacağı 25bp artışın ardından yaklaşık olarak ulaşacak. Üstelik ABD enflasyonu düşmeye devam ediyor. Gıda, Hizmet ve Kira enflasyonu tarihi zirvesine ulaştı ve düşme belirtileri gösteriyor. Bu da enflasyonun düşüşünün devam edebileceğini gösteriyor. Nitekim piyasadaki aşırı iyimserliğin sebebi de budur.

Kripto para kralı psikolojik direnci test edip ona inananlara rahat bir nefes aldırdıktan sonra alışılageldiği üzre bir miktar düşüş yaşıyor. Bitcoin için 20.000 dolar seviyesi zorlu bir direnç biriken satıcılar fiyatı ilerleyen dakikalarda 19.800 doların altına kadar itebilir.

Bitcoin Fiyat Analizi

Peki sırada ne var? Bitcoin fiyatı bu şekilde yükselişine devam edecek mi? Öncelikle fiyatın soluksuz biçimde yükseleceğini savunanlarla fiyatın 12.000 dolara kadar aralıksız düşeceğini söyleyen analistler aynı gruptadır. Yükseliş ve düşüş hareketlerinin ardından belirli konsolidasyon dönemleri olur. Bitcoin birkaç gündür aralıksız biçimde yükseliyor ve kısa vadeli BTC sahipleri artık kara geçmeye başladı. Bu durum 20.000 dolar seviyesinin zorlu bir psikolojik direnç bölgesi olduğunu bilen traderlar için satış fırsatı doğuruyor. Binance üzerinden sıfır komisyonla bu bölgede satıp daha aşağı seviyelerden alım yapmak mantıksız değil ve elbette riskli.

Birçok analist 2022 yılının üçüncü çeyreğindeki ralliye benzer bir duygu durumunda olmadığımızı düşünüyor. Hatırlarsanız 2022 yılında çok fazla olumsuzluk görüyorduk ve fiyatın her yükselişi yatırımcılarda daha büyük bir düşüş gelecek algısını yıkamıyordu. Bugün ise duygu durumu değişiyor. Enflasyonun istikrarlı düşüşü ve Fed’in artık faizlerde ayağını gazdan çekmeye hazırlanması birçok yatırımcının artık “dönüyoruz” psikolojisine bürünmesini sağladı. Daha düşük seviyelerden alım yapmayı planlayan yatırımcılar ise endişeleniyor. Tüm bu bias değişiminin ortasında Bitcoin çok büyük sürprizler yapabilir. Fiyatın bu seviyelerden daha yüksek dipler yaparak her iki yönde aşırı kaldıraçları temizleyip yoluna devam etmesi en makul seçenek gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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