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Son Dakika! Binance’tan Kritik Açıklama Geldi: Durduruyor!

Kripto para piyasası sert bir kış döneminden geçerken, önde gelen kripto para borsası Binance önemli duyurular yapmaya devam ediyor. 
12:31
16 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasası sert bir kış döneminden geçerken, önde gelen kripto para borsası Binance önemli duyurular yapmaya devam ediyor.

Binance’tan ‘Mazar’ Duyurusu!

FTX krizinden sonra ortaya çıkan kaosun ardından, merkezi borsalara yönelik güven büyük oranda sarsılmıştı. Binance, şeffaflık ve güvenilirlik kapsamında rezerv kanıtı sistemini başlatarak, müşterilerine güven ve itikrar mesajı vermişti. Binance’ın bu hamlesi  diğer borsalarını da  harekete geçirmişti. FTX‘in çöküşüyle ortaya çıkan kanıt sistemi, sektörde yeni bir dönüm noktası olmuştu.

Bu bağlamda,  Binance, rezerv kanıtı sisteminin üçüncü taraf denetiminde uluslararası denetim şirketi Mazars ile anlaştıklarını açıklamıştı Mazars, Binance Rezerv Kanıtı hakkında ilk raporunu yayımlamıştı. Mazars, Binance’ın Bitcoin (BTC) rezervlerinin yüzde 101 teminatlandırılmış olduğunu teyit etmişti. Binance, bugün yaptığı açıklamada Mazars’ın tüm müşterileri için tüm çalışmalarını durduracağını belirtti.

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