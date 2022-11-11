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  •   Son Dakika! Binance Yöneticisinden Kritik FTT Açıklaması: Satıyor mu?

Son Dakika! Binance Yöneticisinden Kritik FTT Açıklaması: Satıyor mu?

Kripto para dünyasını derinden sarsan FTX krizinde çarpıcı gelişmeler yaşanırken, Binance'ın kurucu ortağından önemli açıklamalar geldi. 
12:51
11 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para dünyasını derinden sarsan FTX krizinde çarpıcı gelişmeler yaşanırken, Binance’ın kurucu ortağından önemli açıklamalar geldi.

İçerik Rehberi

Binance, FTT Sattı mı?

Kripto para piyasası garip bir dönemden geçiyor. Makroekonomik şartların baskısından henüz kurtulamayan Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler, yine zor bir döneme girdi. Bu süreçte en çok etkilenen 2 kripro para birimi Solana (SOL) ve FTX Coin (FTT) oldu. Binance CEO’sunun borsanın elindeki tüm FTT varlıklarını satacaklarını vurgulayan açıklamasının ardından ortaya çıkan kriz, hem politik hem de finansal olarak farklı bir boyut kazanıyor.

Binace kurucu ortağı Yi He, Binance‘ın elindeki FTT token’larının büyük bir kısmını hala tuttuğunu, satış işlemlerini askıya aldığını ancak varlıklarını artırmadıklarını açıkladı. FTT, son 24 saatte yüzde 20 artışla an itibariyle 3.47 dolardan işlemgörüyor.

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