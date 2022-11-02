Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Binance Yeni Ortağını Müjdeledi! Büyük Yatırımcı Sevindi!

Son Dakika: Binance Yeni Ortağını Müjdeledi! Büyük Yatırımcı Sevindi!

En büyük kripto para borsası yeni müjdesini verdi. Özellikle büyük sermayeli yatırımcılar bunu sevecek.
19:25
2 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance, Ledger ile ortaklık kurarak kullanıcıların kripto paralara daha kolay ve güvenli biçimde erişebilmesine olanak tanıyacak. Özellikle sermayesi büyük yatırımcılar ve güvenliğe öncelik verenler Ledger gibi soğuk cüzdanları yaygın biçimde kullanıyor. Binance artık bu segment yatırımcıların daha kolay kripto para yatırımı yapmalarına olanak tanıyacak. Peki ortaklığın detayları neler?

Binance Müjdesi

Ledger kullanıcıları artık Ledger Live masaüstü uygulamasında 80’den fazla farklı kripto para satın almak için doğrulanmış Binance hesaplarını kullanabiliyor. Ortaklığın ilk adımında Binance, Ledger Live’ın Keşfet bölümüne katılarak kullanıcıların sadece birkaç tıklamayla banka kartlarıyla kripto satın almalarına olanak tanıdı. Binance duyuruda şunları yazdı;

Binance, kriptoyu mümkün olduğunca erişilebilir hale getirme misyonunun bir parçası olarak, daha fazla kullanıcının fiat kullanarak rahatça kripto satın almasını sağlamak adına dünyanın en güvenli donanım cüzdanlarından biri olarak bilinen Ledger ile ortaklık kurdu.”

Anlaşma, doğrulanmış bir Binance hesabına sahip kullanıcıların Ledger üzerinden doğrudan banka kartlarıyla kripto satın almalarını ve coinlerin doğrudan bir Ledger cihazı tarafından güvence altına alınmış adreslerine gitmesini sağlıyor. Henüz bir Binance hesabı olmayan kullanıcılar ise doğrudan Ledger Live uygulamasından bir hesap oluşturabilir.

Ledger ile Kripto Para Almak

Bu yeni ortaklığın ilk adımı, Binance’ın Ledger Live’ın masaüstü versiyonunda ve 10 dilde sunulan Ledger yardımcı uygulamasında yer almasıyla atılmış oldu. Kullanıcılar artık Ledger Live masaüstü uygulamasının Discover bölümü üzerinden Visa ve Mastercard dahil olmak üzere banka kartlarını kullanarak 80’den fazla farklı kripto para satın alabiliyor.

Ledger’ın İşlemler ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jean-Francois Rochet şunları söyledi;

“Binance ve Ledger, dijital varlık alanında gerçek anlamda küresel liderler ve kullanıcılarımıza Ledger Live içinde Binance’ten kripto satın almanın avantajlarını sunmak ve Ledger’ın ödün vermeyen birinci sınıf güvenliğini sunmak için bir araya gelmek çok mantıklı”.

2014 yılında faaliyete geçen Ledger, donanım kripto cüzdanlarının önde gelen üreticilerinden biri olarak dijital varlık endüstrisinde kendine bir isim yaptı. Ürünleri birinci sınıf güvenlikleriyle biliniyor ve kripto fonlarını korumak için yalnızca yazılım değil, uzman donanım kullanmak isteyen kişiler tarafından kullanılıyor. Bu yıl itibariyle Ledger 5 milyonun üzerinde soğuk cüzdan sattı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Terra (LUNA) Soruşturmasında Şok Gelişme! Savcılık Tespit Etti!
Son Dakika: Terra (LUNA) Soruşturmasında Şok Gelişme! Savcılık Tespit Etti!
Binance CEO’su CZ Bakın Satın Almak İçin Neyi Gözüne Kestirdi!
Binance CEO’su CZ Bakın Satın Almak İçin Neyi Gözüne Kestirdi!
Son Dakika: FED Faiz Kararı Açıklandı! Kripto Paralar Nasıl Tepki Verdi?
Son Dakika: FED Faiz Kararı Açıklandı! Kripto Paralar Nasıl Tepki Verdi?
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su Dev Bir Adıma Hazırlanıyor! BNB Coin’e Dikkat!
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su Dev Bir Adıma Hazırlanıyor! BNB Coin’e Dikkat!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Listeleyecek! Ralli Başladı!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Listeleyecek! Ralli Başladı!
Sıcak Gelişme: Elon Musk’a Kripto Parayla Ödeme Sorusu! Ne Dedi?
Sıcak Gelişme: Elon Musk’a Kripto Parayla Ödeme Sorusu! Ne Dedi?
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Düşüyor? Saat 17’de Açıklandı!
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Düşüyor? Saat 17’de Açıklandı!
Binance Neden Elon Musk ve Twitter’a Yatırım Yaptı?
Binance Neden Elon Musk ve Twitter’a Yatırım Yaptı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022