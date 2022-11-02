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Binance, Ledger ile ortaklık kurarak kullanıcıların kripto paralara daha kolay ve güvenli biçimde erişebilmesine olanak tanıyacak. Özellikle sermayesi büyük yatırımcılar ve güvenliğe öncelik verenler Ledger gibi soğuk cüzdanları yaygın biçimde kullanıyor. Binance artık bu segment yatırımcıların daha kolay kripto para yatırımı yapmalarına olanak tanıyacak. Peki ortaklığın detayları neler?

Binance Müjdesi

Ledger kullanıcıları artık Ledger Live masaüstü uygulamasında 80’den fazla farklı kripto para satın almak için doğrulanmış Binance hesaplarını kullanabiliyor. Ortaklığın ilk adımında Binance, Ledger Live’ın Keşfet bölümüne katılarak kullanıcıların sadece birkaç tıklamayla banka kartlarıyla kripto satın almalarına olanak tanıdı. Binance duyuruda şunları yazdı;

“Binance, kriptoyu mümkün olduğunca erişilebilir hale getirme misyonunun bir parçası olarak, daha fazla kullanıcının fiat kullanarak rahatça kripto satın almasını sağlamak adına dünyanın en güvenli donanım cüzdanlarından biri olarak bilinen Ledger ile ortaklık kurdu.”

Anlaşma, doğrulanmış bir Binance hesabına sahip kullanıcıların Ledger üzerinden doğrudan banka kartlarıyla kripto satın almalarını ve coinlerin doğrudan bir Ledger cihazı tarafından güvence altına alınmış adreslerine gitmesini sağlıyor. Henüz bir Binance hesabı olmayan kullanıcılar ise doğrudan Ledger Live uygulamasından bir hesap oluşturabilir.

Ledger ile Kripto Para Almak

Bu yeni ortaklığın ilk adımı, Binance’ın Ledger Live’ın masaüstü versiyonunda ve 10 dilde sunulan Ledger yardımcı uygulamasında yer almasıyla atılmış oldu. Kullanıcılar artık Ledger Live masaüstü uygulamasının Discover bölümü üzerinden Visa ve Mastercard dahil olmak üzere banka kartlarını kullanarak 80’den fazla farklı kripto para satın alabiliyor.

Ledger’ın İşlemler ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jean-Francois Rochet şunları söyledi;

“Binance ve Ledger, dijital varlık alanında gerçek anlamda küresel liderler ve kullanıcılarımıza Ledger Live içinde Binance’ten kripto satın almanın avantajlarını sunmak ve Ledger’ın ödün vermeyen birinci sınıf güvenliğini sunmak için bir araya gelmek çok mantıklı”.

2014 yılında faaliyete geçen Ledger, donanım kripto cüzdanlarının önde gelen üreticilerinden biri olarak dijital varlık endüstrisinde kendine bir isim yaptı. Ürünleri birinci sınıf güvenlikleriyle biliniyor ve kripto fonlarını korumak için yalnızca yazılım değil, uzman donanım kullanmak isteyen kişiler tarafından kullanılıyor. Bu yıl itibariyle Ledger 5 milyonun üzerinde soğuk cüzdan sattı.