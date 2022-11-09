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Son Dakika: Binance FTX Satışıyla İlgili Tarih Verdi!

Kripto para yatırımcılarının merakla beklediği haber geldi. Binance yetkilisi anlaşmaya dair tarih verdi.
19:21
9 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı 16.918 dolara kadar düştü ve bu düşüşün sebebi anlaşmaya dair ortaya atılan son iddialardı. Altcoinler tarihi kayıplar yaşıyor. Binance ise FOX’a önemli açıklamalar bulundu. Diğer taraftan FTX konusunda yeni bir soruşturma haberi geldi. Gündem yoğun, işte son birkaç dakikada yaşananlar.

FTX Satışı

Binance CEO’su CZ’nin strateji başkanı FOX’a konuştu.

“Durum tespit sürecinin sona ermesine sadece 36 saat kaldı. Bunu tamamlayacağız ve ardından Binance yatırımcılarının lehine bir karar vereceğiz. Daha fazla detay netleştiğinde bunu paylaşıyor olacağız”.

Bloomberg ise yazı hazırlandığı sırada FTX’in müşteri varlıklarını kullandığı iddiasıyla soruşturulduğunu açıkladı. TradingView verilerine göre Bitcoin, Coinbase’de 16.913 dolara kadar düştükten sonra toparlandı ve önemli fiyat dalgalanmalarının ortasında 17.100 dolardan işlem görüyor. Son düşüş, CoinDesk’in tanıdık tek bir kişiye atıfta bulunarak, Changpeng Zhao’nun borsasının FTX‘in mali durumunun erken bir incelemesinin ardından satın alma işlemini tamamlama olasılığının düşük olduğunu bildirmesinin ardından geldi.

Bu hafta kripto piyasası, kripto borsası FTX’in çöküşü ve ardından kendisini Binance’e satmak için muhtemel anlaşma haberleri etrafında keskin bir şekilde dalgalandı.

FTX Kripto Davası

Muhtemelen önümüzdeki günlerde ABD tarafından netleştirilen bazı FTX davaları göreceğiz. Borsa müşterilerinin varlıklarını kullandığı için batan FTX bir ilk değil. Daha önce Celsius ve diğer şirketlerin de çok riski yatırımlar yaptığı ve bunu finanse etmek için kripto paraları kullandığı biliniyor. Sonları iflas oldu. 3AC’den Zhu Su halen kayıplarda ve Alex kendini Celsius iflasından sıyırmanın yollarını arıyor.

Genç milyarder SBF kripto paraları sadece para kazandığı bir iş olarak görüyordu. Bunu birçok defa söyledi. Hatta eğer para kazanacaksam portakal suyu vadeli işlemleriyle bile meşgul olabilirim dedi. Bitcoin’in felsefesi, kripto paraların faydası ve daha birçok endişe SBF gibi milyarderlerin umurunda olmadı. Onlar daha fazla para kazanabilecekleri riskli yollar araştırdı. Sonuçta diğerleri gibi FTX borsası da yan şirketi Alameda ile battı.

Kimilerine göre bu iflas 3AC’nin çöküşüyle aynı döneme denk geldi. Peki o zaman SBF neden birçok kripto şirketini kurtarabileceğini açıkladı? Sıkışık durumunu gizlemek için mi bunu yaptı? Müşteri varlıklarını Alameda üzerinden mi kullandı? Tüm bunları açılan ABD soruşturmasının ardından öğreneceğiz.

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