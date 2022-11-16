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  •   Son Dakika: Binance FTX Konusunda İfade Verdi! Kriptoda İşler Karıştı!

Son Dakika: Binance FTX Konusunda İfade Verdi! Kriptoda İşler Karıştı!

Kripto para piyasaları tam anlamıyla toz bulutu altında. Binance ifade verdi, Genesis çatırdıyor ve daha birçok şey.
19:13
16 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX’in çöküşü kripto yatırımcılarının birinci öncelikli konusu yeni gelişmeler fiyatı daha da aşağıya çekiyor. Bugün Genesis para çekme işlemlerini durdurdu. Onunla bağlantılı Gemini borsası ise Earn çekimlerini askıya aldı. Aslında öğlen saatlerinde saat 16:00’da bu FUD’ın geleceği konusunda uyarmıştık. Güncel gelişmeleri takip eden yatırımcılar buna hazırlıklıydı.

Binance İfade Verdi

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, İngiltere’deki milletvekilleri tarafından sorgulandıktan sonra FTX‘i kasıtlı olarak batırmayı planladığını reddetti. Borsa, Parlamento’nun Hazine Komitesi’ne bugün FTX’in çöküşüne yol açan olaylar dizisini özetleyen beş sayfalık bir belge gönderdi. İlk katalizörün, Alameda Research’ün varlıklarının çoğunun FTX’in FTT tokenleri olduğuna dair bir CoinDesk makalesi olduğunu söyledi. FTX o tarihten sonra birçok olayın ardından iflas başvurusunda bulundu.

Açıklamada şunlar yazıyordu;

“FTX’in çöküşünün nedenlerinin, başlangıçta 2 Kasım’daki CoinDesk makalesinde bildirilen mali usulsüzlükler ve olası dolandırıcılık olduğu yukarıdakilerden açıkça anlaşılmaktadır”.

Hazine Komitesi, FTX’in çöküşünün ardından kripto şirketlerinden yetkilileri sorgulamak için Pazartesi günü bir duruşma düzenledi ve Daniel Tinder, komitenin başkanı olan Parlamento Üyesi Harriett Baldwin’in Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun “FTX’in çöküşüne neden olup olmadığını” sormasının ardından belgeyi göndermeyi teklif etti.

Komite ayrıca Trinder’a, Binance’ın FTT’deki hisselerinin büyük bir kısmını piyasaya sürmesi ve anlaşmadan vazgeçmeden önce FTX’i satın almayı kabul etmesi gibi eylemlerinin FTX’in çöküşüne yol açabileceğini bilip bilmediğini sordu.

Baldwin, “Ancak bu karar alındığında, en büyük rakiplerinizden biri olan FTX’in çöküşüne neden olabileceği açık olmalıydı” dedi.

Kripto Paralarda İşler Karıştı

Gemini borsası 500 milyon dolarlık GUSD stablecoininin Genesis’te sıkışıp kaldığı endişesiyle ciddi sorunlarla karşı kaşıya. Yatırımcılar GUSD’nin dolara sabitliğinin bozulacağı beklentisiyle onu açığa satıyor. UBS Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Axel Weber, kripto paraların gerçek değerini sorguladı ve şeffaflıktan yoksun oldukları konusunda uyardı. Ve önümüzdeki ay ABD kripto paraları konu alan önemli bir toplantı planladı. Buraya Binance CEO’su dahil sektörün önde gelen isimleri davet edilecek.

Kripto para yatırımcıları Genesis ve Gemini sonrasında FTX’in iflasından zarar gören daha fazla şirketin açıklama yapmasını bekliyor. FTX ve Alameda’ya yatırım yapan en az 25 şirket milyarlarca dolarlık kayıp bildirdi. AAX borsası para çekimlerini durdurdu ve Cryptocom bir bankrun ile mücadele ediyor. Kripto tam anlamıyla toz duman, yatırımcıların risk iştahı dibe indiği için Bitcoin fiyatı amansızca düşüyor. Son olayların ardından BTC 16.500 doların altına indi.

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