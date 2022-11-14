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Son Dakika: Binance CEO’sundan Kritik Açıklamalar!

CZ klasik "bana her şeyi sor" yayınında güncel durumu değerlendiriyor. Kripto paralar toparlanabilecek mi?
17:15
14 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim kralı kripto para borsası Binance’ın CEO’su CZ son 10 günün gündeminde fazlasıyla yer etti. Şimdi ise Twitter Space yayınında canlı olarak konuşuyor. Sabah yaptığı endüstrinin iyi oyuncularını korumak için destek fonu planlıyoruz açıklaması Bitcoin’in yeniden 17.000 dolara tırmanmasını sağlamıştı. Peki şu an nelerden bahsediyor?

Binance Açıklamaları

Rezerv kanıtı konusunda Vitalik Buterin ile görüştüklerini ve güvenilir bir sistem oluşturmak için çalışacaklarını açıkladı. Binance destekli (Binance ihraç etmiyor) BUSD isimli stablecoinin hali hazırda en güvenilir stablecoin olduğunu söyledi, tahvil vs yerine itibari para tutulduğunu açıkladı.

“Diğer kripto para borsalarının büyümesini bizde isteriz onları rakip olarak görmüyoruz. Onların büyümesi bizim de büyümemize katkı sağlıyor. Abartılı kazanç vadeden platformlara şüpheyle yaklaşılması gerekiyor.”

CZ ayrıca rezerv durumlarının çok iyi konumda olduğunu vurguluyor. Geçtiğimiz yıla göre bugün rezerv sorunu yaşayan projelere yatırım yapmanın daha mantıklı olduğunu söyleyen CZ şimdiye kadar yatırım yaptıkları projelerden herhangi bir yardım talebi almadıklarını da vurguladı.

Kripto Paralar Ne Olacak?

Bu tarz krizlerin birkaç dalgada etkisi hissedilir ve CZ buna dikkat çekiyor. LUNA iflası kripto paralarda ciddi düşüşlere sebep olmuştu ancak Celsius ve diğerlerine iflasın sıçraması çok daha büyük kayıplar getirdi.

“Bu tarz büyük krizler öncelikle büyük oyuncuları vurur. Fiyatlar düştüğü zaman borsalardan çıkışlar artar. Binance için de böyle oldu ancak işler olağan şekilde devam ediyor. Borsaların rezervlerinde büyük ölçüde stablecoinler olmalı. Biz BUSD miktarına yakın seviyede USDT tutuyoruz.”

Anlaşılan o ki Binance CEO’su kripto para endüstrisindeki diğer oyuncuları daha sağlam bir rezerv oluşturmaya zorlayacak. Kripto para yatırımcılarının daha fazla iflas görmemesi için bu bir zorunluluk.

“FTX krizinde herkesin sorumluluğu var. Ancak, en büyük suç yatırımcılara, kurumlara ve hatta kendi çalışanlarına bile yalan söyleyen Sam Bankma-Fried’in. Ancak, profesyonel yatırımcıların da yanlış giden bir şeyler olduğunu önceden sezmeleri gerekirdi.”

FTX’e yatırım yapan büyük oyuncuların bu iflası neden görmediğini de sorgulayan CZ kripto para piyasalarındaki yüksek volatilitenin devam etmesini bekliyor. Yaklaşık 10 ay önce CZ ilk defa bu uyarısını yapmıştı ve ardından kripto para piyasaları peş peşe büyük çöküşler yaşadı.

CZ son olarak şunları söyledi;

“Sorunların çözülmesi için elimizde sihirli değnek yok. Krizin üstesinden gelmek için sektör olarak işbirliğine ihtiyacımız var. Sektörde harika şeyler de oluyor. Kripto para endüstrisinin geleceği konusunda oldukça iyimserim.”

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